Öl und Fed setzen Bundesanleihen unter Druck – Rendite auf Mehrjahreshoch

Am Dienstag stabilisierte sich der Markt vorübergehend. Der Bund-Future legte geringfügig um 0,01 Prozent auf 120,31 Punkte zu, während die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe bei 3,53 Prozent verharrte. Schwache Impulse kamen von den deutschen Konjunkturdaten: Die ZEW-Konjunkturerwartungen verbesserten sich im September nur leicht und blieben damit hinter den Prognosen zurück. Nach Einschätzung der Deutschen Bank könnten die zuletzt stark gestiegenen Öl- und Gaspreise in den Umfragen noch nicht vollständig berücksichtigt sein. Die höheren Energiekosten drohten, die konjunkturelle Erholung Deutschlands im dritten Quartal zu bremsen.

Die deutschen Staatsanleihen sind in der vergangenen Woche zunehmend unter Druck geraten. Auslöser waren vor allem steigende Rohölpreise, die angesichts der angespannten Lage im Nahen Osten neue Inflationssorgen schürten. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future gab am Montag zunächst um 0,14 Prozent auf 120,31 Punkte nach. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf 3,53 Prozent und erreichte damit ein Mehrjahreshoch. Auch in den übrigen Ländern der Eurozone zogen die Renditen an.

Belastend für die Anleihen blieb die geopolitische Unsicherheit. Ein geplantes Treffen der Außenminister der Golfstaaten zur strategisch wichtigen Straße von Hormus wurde wegen der Eskalation im Jemen verschoben. Nach Angaben aus Teheran hatte Saudi-Arabien um die Absage gebeten. Zugleich beanspruchte die vom Iran unterstützte Huthi-Miliz erneut Angriffe auf Saudi-Arabien für sich. Die Nachrichten verstärkten die Sorge vor möglichen Störungen der Ölversorgung und trieben die Preise für Rohöl erneut nach oben.

Am Mittwoch bewegten sich die Kurse deutscher Bundesanleihen vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank kaum. Der Bund-Future fiel um 0,02 Prozent auf 120,23 Punkte, die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 3,54 Prozent. Sie blieb damit knapp unter dem am Vortag erreichten Mehrjahreshoch von 3,57 Prozent. Der leichte Rückgang der Ölpreise nahm den Inflationserwartungen vorübergehend etwas Druck und begrenzte den Renditeanstieg.

Im Mittelpunkt der Anleger stand die Fed-Sitzung. Nach den jüngsten US-Verbraucherpreisdaten rechneten die Märkte mit hoher Wahrscheinlichkeit mit einer Anhebung der Leitzinsen um 0,25 Prozentpunkte auf eine Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent. Die Dekabank sah den Druck auf die Fed als erheblich an: Ein Ausbleiben der erwarteten Zinserhöhung könnte die Glaubwürdigkeit der Notenbank schwächen und eine negative Marktreaktion auslösen.

BUND Future wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,17 % und einem Kurs von 120,4EUR auf L&S Exchange (17. September 2026, 07:48 Uhr) gehandelt.

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