Wacker Chemie beerdigt Ziele für 2030 - Kapitalrendite soll steigen

Der Vorstand hatte seine 2022 vorgestellten Mittelfristziele für das Jahr 2030 bereits vor zwei Jahren angepasst. Im Geschäftsbericht für 2025 stellte er sie angesichts der veränderten Weltlage auf den Prüfstand./stw/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Wacker Chemie Aktie

Die Wacker Chemie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,81 % und einem Kurs von 90,03 auf Lang & Schwarz (17. September 2026, 07:47 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Wacker Chemie Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Wacker Chemie zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0700 %.

Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 79,50EUR. Von den letzten 4 Analysten der Wacker Chemie Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 92,00EUR was eine Bandbreite von -33,74 %/+1,60 % bedeutet.