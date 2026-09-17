Wacker Chemie beerdigt Ziele für 2030 - Kapitalrendite soll steigen
- Wacker senkt seine Ziele für die kommenden Jahre
- Ebitda-Marge soll künftig etwa 15 Prozent betragen
- Bis 2028 sinken die Kosten um über 300 Millionen
LONDON/MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Chemiekonzern Wacker verabschiedet sich angesichts der wirtschaftlichen Lage in der Welt offiziell von seinen ehrgeizigen Zielen für die kommenden Jahre. Künftig soll das Geschäft nur noch stärker zulegen als das globale Wirtschaftswachstum, wie das Unternehmen anlässlich seines Kapitalmarkttags am Donnerstag in London mitteilte. Von einem Umsatz von rund 10 Milliarden Euro im Jahr 2030 ist keine Rede mehr. Die operative Marge (Ebitda) soll statt mehr als 20 Prozent nur noch etwa 15 Prozent erreichen. Dafür nennt Wacker-Chef Christian Hartel nicht einmal mehr ein konkretes Zieljahr.
Allerdings will der Manager die Rendite auf das eingesetzte Kapital (ROCE) des Konzerns künftig auf mehr als 10 Prozent steigern. Dazu soll auch das Sparprogramm beitragen, das Wacker vor knapp einem Jahr gestartet hat. Dadurch sollen die jährlichen Kosten bis 2028 um mehr als 300 Millionen Euro sinken.
Der Vorstand hatte seine 2022 vorgestellten Mittelfristziele für das Jahr 2030 bereits vor zwei Jahren angepasst. Im Geschäftsbericht für 2025 stellte er sie angesichts der veränderten Weltlage auf den Prüfstand./stw/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Wacker Chemie Aktie
Die Wacker Chemie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,81 % und einem Kurs von 90,03 auf Lang & Schwarz (17. September 2026, 07:47 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Wacker Chemie Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Wacker Chemie zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0700 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 79,50EUR. Von den letzten 4 Analysten der Wacker Chemie Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 92,00EUR was eine Bandbreite von -33,74 %/+1,60 % bedeutet.