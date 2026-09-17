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    Adidas: Stimmrechtsmeldung wirft Fragen auf – das müssen Anleger wissen

    Adidas: Stimmrechtsmeldung wirft Fragen auf – das müssen Anleger wissen
    Foto: Dongyu Xu - stock.adobe.com

    **Adidas: Stimmrechtsmitteilungen sorgen für Aufmerksamkeit – Anleger diskutieren über Managementkäufe**

    Die adidas AG hat am 14. September 2026 zwei gesetzliche Mitteilungen über das elektronische Meldesystem EQS veröffentlicht. Im Mittelpunkt steht eine Veränderung beim Bestand eigener Aktien sowie die aktualisierte Gesamtzahl der Stimmrechte des Herzogenauracher Sportartikelkonzerns.

    Nach Angaben des Unternehmens wurde am 11. September eine relevante Schwelle beim Anteil eigener Aktien berührt. Adidas weist nun einen direkten Bestand von 1.589.263 eigenen Aktien aus. Dies entspricht 0,91 Prozent der insgesamt 174 Millionen Stimmrechte. In der vorherigen Veröffentlichung war der Anteil mit 3,04 Prozent angegeben worden. Indirekte Beteiligungen über Tochtergesellschaften oder Dritte bestehen laut Meldung nicht.

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    Die Mitteilung dokumentiert damit eine deutliche Veränderung der eigenen Aktien im Bestand des Konzerns. Aus den veröffentlichten Angaben allein lässt sich jedoch nicht eindeutig ableiten, ob die Aktien vollständig veräußert, übertragen, verwendet oder im Rahmen einer anderen gesellschaftsrechtlichen Maßnahme aus dem Bestand genommen wurden. Für eine belastbare Einordnung wären zusätzliche Angaben zum konkreten Vorgang erforderlich.

    Parallel veröffentlichte Adidas eine neue Gesamtzahl der Stimmrechte. Diese beläuft sich ebenfalls auf 174 Millionen. Als Wirksamkeitsdatum nennt der Konzern den 11. September 2026. Mehrstimmrechte existieren nicht. Adidas ordnet die Veränderung einer sonstigen Kapitalmaßnahme gemäß § 41 Abs. 1 Wertpapierhandelsgesetz zu; die Ausgabe von Bezugsaktien wurde nicht als Ursache ausgewiesen.

    Die Meldungen sind zunächst vor allem regulatorischer Natur. Eine unmittelbare Aussage über die operative Geschäftsentwicklung, die Gewinnperspektiven oder die künftige Dividendenpolitik enthalten sie nicht. Gleichwohl verfolgen Anleger Veränderungen bei eigenen Aktien aufmerksam, weil diese die Zahl der ausstehenden Aktien, die Stimmrechtsverhältnisse und rechnerisch auch Kennzahlen wie das Ergebnis je Aktie beeinflussen können.

    In Anlegerforen wurde die Veröffentlichung zudem mit der jüngsten Kursentwicklung und angeblichen Aktienkäufen von Vorstandschef Bjørn Gulden in Verbindung gebracht. Diskutiert werden unter anderem frühere Investitionen des Adidas-Chefs im Jahr 2026 sowie Käufe weiterer Führungskräfte. In den vorliegenden EQS-Mitteilungen geht es jedoch nicht um diese Eigengeschäfte von Führungskräften, sondern ausschließlich um den Bestand eigener Aktien und die Gesamtzahl der Stimmrechte.

    Die teils polemische Debatte in den Foren reicht von scharfer Kritik an der Kursentwicklung bis zu optimistischen Erwartungen eines kräftigen Kursanstiegs. Für Anleger bleibt entscheidend, die offiziellen Pflichtmitteilungen von persönlichen Einschätzungen und unbelegten Kursprognosen zu trennen. Die aktuellen Veröffentlichungen liefern vor allem Transparenz über die Kapitalstruktur – einen neuen operativen Ausblick auf Adidas enthalten sie nicht.



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    Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,80 % und einem Kurs von 144,9EUR auf Lang & Schwarz (17. September 2026, 07:49 Uhr) gehandelt.




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