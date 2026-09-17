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    Mountain Alliance: Defence-Tech birgt stille Reserven und Kursfantasie

    **Mountain Alliance baut Defence-Tech-Portfolio aus und sieht stille Reserven**

    Die Mountain Alliance AG treibt ihre strategische Neuausrichtung zum Technologieinvestor mit Schwerpunkt auf Defence Tech und Dual Use weiter voran. Im ersten Halbjahr 2026 investierte die Münchner Beteiligungsgesellschaft in ein bislang nicht namentlich genanntes Unternehmen für kollaborative autonome Missionssysteme. Am 11. September wurde der britische Anbieter Evolved Aerospace als Ziel dieser Transaktion identifiziert. Das Unternehmen entwickelt autonome Langstrecken-Missionssysteme für Aufklärung, Luftverteidigung und Frühwarnung.

    Nach Angaben von Mountain Alliance beziehungsweise der Analysegesellschaft Montega verfügt Evolved Aerospace bereits über Verträge in mehr als fünf Ländern und erzielt daraus Umsätze im zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 40 Mitarbeiter. Angaben zur Beteiligungsquote und zum Investitionsvolumen machte Mountain Alliance nicht. Weitere Transaktionen im Verteidigungsbereich seien in Vorbereitung.

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    Damit umfasst das benannte Defence-Tech-Portfolio neben Evolved Aerospace die Beteiligungen Destinus und MindGuard. Destinus entwickelt und produziert Drohnen-, Raketen- und Abwehrsysteme. Nach Unternehmensangaben verfügt die Gesellschaft über Produktionskapazitäten von mehr als 2.000 Systemen pro Jahr und erzielte 2025 rund 250 Millionen US-Dollar Umsatz. Die industrielle Entwicklung wird durch ein Joint Venture mit Rheinmetall, eine Kooperation mit Quantum Systems sowie die Übernahme des Schweizer KI-Spezialisten Daedalean unterstützt. MindGuard konzentriert sich auf KI-gestützte Lösungen zur mentalen Resilienz im Verteidigungsbereich und befindet sich noch in der Validierungsphase.

    Zusätzliche Fantasie liefern Medienberichte über eine mögliche Pre-IPO-Finanzierungsrunde und einen Börsengang von Destinus in Amsterdam. Eine konkrete Bewertung oder ein Zeitplan liegen bislang nicht vor. Nach Einschätzung von Montega könnte eine deutlich höhere Zielbewertung als beim ursprünglichen Einstieg von Mountain Alliance jedoch auf erhebliche stille Reserven hindeuten.

    Operativ blieb das erste Halbjahr durchwachsen. Der Umsatz stieg von 102.317 auf 114.062 Euro, während das Ergebnis nach Steuern wegen fehlender Beteiligungserträge von plus 439.724 auf minus 391.486 Euro sank. Gleichzeitig stärkte eine Kapitalerhöhung über brutto 1,6 Millionen Euro die Liquidität. Das Eigenkapital erhöhte sich auf 31,2 Millionen Euro, die Eigenkapitalquote lag bei rund 87 Prozent.

    Der Net Asset Value stieg zum 30. Juni auf 43,96 Millionen Euro beziehungsweise 5,38 Euro je Aktie. Beim damaligen Kurs von 3,10 Euro entsprach dies einem Abschlag von rund 42 Prozent. Montega bestätigt vor diesem Hintergrund die Kaufempfehlung und das Kursziel von 4,50 Euro. Als kurzfristigen Kurstreiber sieht die Analyse neben möglichen Neubewertungen im Defence-Tech-Portfolio insbesondere einen möglichen Lingoda-Exit. Konkret quantifizierbare NAV-Effekte aus den neuen Beteiligungen stehen allerdings noch aus.



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    Die Mountain Alliance Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,19 % und einem Kurs von 2,56EUR auf Lang & Schwarz (17. September 2026, 07:48 Uhr) gehandelt.




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