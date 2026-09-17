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    Symrise kauft weiter eigene Aktien – Flossbach knackt 3%-Hürde

    Symrise kauft weiter eigene Aktien – Flossbach knackt 3%-Hürde
    Foto: Symrise

    **Symrise kauft weitere eigene Aktien zurück – Flossbach von Storch überschreitet Drei-Prozent-Schwelle**

    Die Symrise AG hat ihr seit Februar laufendes Aktienrückkaufprogramm in der Woche vom 7. bis 11. September 2026 fortgesetzt. Nach Angaben des Duft- und Geschmackstoffherstellers wurden in diesem Zeitraum insgesamt 148.800 eigene Aktien erworben. Das entspricht 0,11 Prozent des Grundkapitals. Der durchschnittliche Kaufpreis lag bei 89,3320 Euro je Aktie, das Transaktionsvolumen belief sich auf insgesamt 13,29 Millionen Euro.

    Die Käufe erfolgten an vier Handelsplätzen. Den größten Anteil wickelte Symrise über Xetra (MIC-Code: XETA) ab. Dort wurden 82.471 Aktien erworben. Weitere Transaktionen entfielen auf die Plattformen CEUX mit 41.182 Aktien, TQEX mit 11.040 Aktien und AQEU mit 14.107 Aktien.

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    Über die einzelnen Handelstage hinweg zeigte sich ein unterschiedliches Kursniveau. Am 7. September erwarb Symrise 29.000 Aktien zu einem gewichteten Durchschnittspreis von 89,9556 Euro. Am Folgetag wurden 29.000 Aktien zu durchschnittlich 90,4476 Euro gekauft. Für den 9. September meldete das Unternehmen ebenfalls 29.000 Aktien, der Durchschnittspreis lag bei 90,0894 Euro. Am 10. September wurden 30.900 Aktien zu durchschnittlich 88,1419 Euro zurückgekauft. Den Abschluss der Wochenmeldung bildeten am 11. September 30.900 Aktien zu einem Durchschnittspreis von 88,1674 Euro.

    Seit dem Start des Rückkaufprogramms am 2. Februar 2026 summieren sich die Erwerbe damit auf 3.948.518 Aktien. Symrise führt das Programm entsprechend den gesetzlichen Vorgaben ausschließlich über Börsen oder ein multilaterales Handelssystem durch. Mit der Abwicklung wurde ein Kreditinstitut beauftragt. Detaillierte Angaben zu den einzelnen Geschäften stellt der Konzern auf seiner Investor-Relations-Internetseite bereit.

    Parallel veröffentlichte Symrise eine Stimmrechtsmitteilung von Flossbach von Storch. Die Kölner Vermögensverwaltung überschritt am 14. September die gesetzliche Meldeschwelle von drei Prozent. Ihr Stimmrechtsanteil erhöhte sich von zuletzt 2,997 auf 3,000373 Prozent. Dies entspricht 4.193.683 Stimmrechten bei insgesamt 139.772.054 Stimmrechten der Symrise AG. Die Beteiligung wird vollständig zugerechnet; direkt gehaltene Stimmrechte sowie meldepflichtige Instrumente weist Flossbach von Storch nicht aus.

    Die Mitteilung nennt Flossbach von Storch SE und Flossbach von Storch Invest S.A. in der Unternehmensstruktur. Weitere Angaben zu Instrumenten oder einer Beherrschung anderer Gesellschaften mit Symrise-Stimmrechten enthält die Meldung nicht. Die Veröffentlichung erfolgte am 16. September 2026 nach den Vorgaben des Wertpapierhandelsgesetzes.



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    Die Symrise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,34 % und einem Kurs von 91,71EUR auf Lang & Schwarz (17. September 2026, 07:49 Uhr) gehandelt.




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