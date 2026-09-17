Nach Übernahmepleite: Frasers-Chef rückt an die Spitze von Hugo Boss

Die Personalie steht im Zusammenhang mit den jüngsten Veränderungen in der Aktionärsstruktur und dem seit Monaten angespannten Verhältnis zwischen Hugo Boss und der britischen Frasers Group. Der Sport- und Einzelhandelskonzern hatte vergeblich versucht, die Kontrolle über Hugo Boss zu übernehmen. Die Transaktion scheiterte zwar, Frasers hält jedoch inzwischen knapp 48 Prozent an dem deutschen Modeunternehmen und ist damit dessen mit Abstand größter Aktionär.

Beim Metzinger Modekonzern Hugo Boss kommt es zu einem weitreichenden Wechsel an der Spitze des Aufsichtsrats. Stephan Sturm hat angekündigt, sein Mandat als Mitglied des Kontrollgremiums mit Wirkung zum 15. Oktober 2026 niederzulegen. Den Vorsitz soll er bis zur Wahl eines Nachfolgers, längstens jedoch bis zu seinem Ausscheiden, weiterführen. Damit will das Unternehmen nach eigenen Angaben Kontinuität gewährleisten und eine geordnete Übergabe ermöglichen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Nach dem Rücktritt Sturms übernahm Frasers-Chef Michael Murray den Vorsitz des Aufsichtsrats. Murray gehörte dem Gremium bereits seit Mai 2025 an. Für den ausscheidenden Sturm soll der Wirtschaftsprüfer Robert Palmer gerichtlich als neues Aufsichtsratsmitglied bestellt werden. Mit der Besetzung des Vorsitzes durch den Vorstandschef des Großaktionärs gewinnt Frasers damit erheblichen Einfluss auf die Kontrolle und strategische Ausrichtung von Hugo Boss.

Der Wechsel markiert zugleich den vorläufigen Höhepunkt eines Machtkampfs, der bereits vor dem Übernahmeversuch begonnen hatte. Frasers hatte Sturm im Dezember das Vertrauen entzogen. Zu den Streitpunkten zählte unter anderem die Dividendenpolitik. Die unterschiedlichen Interessen von Großaktionär, Unternehmensführung und übrigen Anteilseignern hatten damit zunehmend auch die Corporate Governance des Konzerns belastet.

Sturm war erst auf der Hauptversammlung am 15. Mai 2025 in den Aufsichtsrat gewählt und anschließend zu dessen Vorsitzendem bestimmt worden. Sein Ausscheiden nach vergleichsweise kurzer Amtszeit unterstreicht die Dynamik der Eigentümerverhältnisse bei Hugo Boss.

Für den Modekonzern dürfte nun entscheidend sein, ob es gelingt, die Interessen von Frasers mit den Anforderungen einer unabhängigen und ausgewogenen Unternehmensaufsicht zu verbinden. Zugleich steht das Management vor der Aufgabe, strategische Stabilität zu sichern und das Vertrauen des Kapitalmarkts zu erhalten. Die künftige Zusammenarbeit zwischen Vorstand, Aufsichtsrat und Großaktionär wird daher maßgeblich dafür sein, ob Hugo Boss den Konflikt hinter sich lassen und sich wieder stärker auf das operative Geschäft konzentrieren kann.

Die Hugo Boss Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,57 % und einem Kurs von 38,08EUR auf Lang & Schwarz (17. September 2026, 07:49 Uhr) gehandelt.

Schreibe Deinen Kommentar