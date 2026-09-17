CEWE vor dem nächsten Schub: Aktienrückkauf und Kursziel 146 Euro

Strategisch hat CEWE in kurzer Folge zwei wichtige Transaktionen umgesetzt beziehungsweise angekündigt. Anfang Juli wurde der Verkauf des Geschäftsbereichs Kommerzieller Online-Druck (KOD) abgeschlossen. Die Trennung von dem margenschwächeren Segment soll die Profitabilität des Konzerns künftig verbessern. Zudem erwartet GSC Research aus dem Verkauf einen nennenswerten Veräußerungsgewinn, der voraussichtlich in den Zahlen zum dritten Quartal 2026 sichtbar wird.

Die CEWE Stiftung & Co. KGaA richtet ihr Geschäft konsequent auf das Fotofinishing aus. Nach Einschätzung von GSC Research ist der Oldenburger Fotodienstleister nach dem ersten Halbjahr 2026 auf Kurs, die Jahresziele erneut zu erreichen. Die Analysten bestätigen ihre Kaufempfehlung und erhöhen das Kursziel für die Aktie von zuvor nicht näher genanntem Niveau auf 146 Euro für die kommenden zwölf Monate.

Mitte Juli kündigte CEWE außerdem den Erwerb des Geschäftsbereichs KODAK MOMENTS Retail Photo Solutions an. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt verschiedener Vollzugsbedingungen und soll im ersten Halbjahr 2027 abgeschlossen werden. Mit der Übernahme stärkt CEWE sein Markenportfolio und steigt in Europa zum führenden Anbieter im Sofortfotobereich auf. Zugleich eröffnet die Marke den Zugang zu Märkten außerhalb Europas, insbesondere in den USA, Kanada, Mexiko und Australien.

Die internationale Expansion soll über ein Omnichannel-Modell erfolgen, das digitale Angebote und Point-of-Sale-Aktivitäten verbindet. Darüber hinaus übernimmt CEWE einen Produktionsstandort für Verbrauchsmedien in Colorado. Dadurch sollen die Wertschöpfungstiefe und die Widerstandsfähigkeit des Sofortfotogeschäfts steigen.

Operativ lagen die Umsätze im ersten Halbjahr laut GSC Research über den eigenen Erwartungen. Auf der Ergebnisseite belasteten hingegen bereits verbuchte Akquisitionskosten in Höhe von 3,8 Millionen Euro. Insgesamt rechnet CEWE im Zusammenhang mit der Übernahme mit Kosten im niedrigen bis mittleren einstelligen Millionen-Euro-Bereich. Die Unternehmensführung bestätigte ihre Jahresprognose dennoch. Die Eigenkapitalquote lag zum Halbjahresende bei gut 71 Prozent.

Zusätzlich beschloss CEWE am 14. September ein Aktienrückkaufprogramm. Zwischen dem 15. September 2026 und dem 16. April 2027 sollen über die Börse bis zu 150.000 eigene Aktien für maximal 18 Millionen Euro erworben werden. Das entspricht rund zwei Prozent des Grundkapitals. Die zurückgekauften Aktien können für die von der Hauptversammlung genehmigten Zwecke verwendet werden. GSC Research sieht die Aktie trotz jüngster Kursgewinne weiterhin als unterbewertet. Die erwartete Dividendenrendite beträgt rund drei Prozent.

Die CEWE Stiftung Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,74 % und einem Kurs von 108,3EUR auf Lang & Schwarz (17. September 2026, 07:51 Uhr) gehandelt.