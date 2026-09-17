🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCEWE Stiftung AktievorwärtsNachrichten zu CEWE Stiftung
    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    CEWE vor dem nächsten Schub: Aktienrückkauf und Kursziel 146 Euro

    CEWE vor dem nächsten Schub: Aktienrückkauf und Kursziel 146 Euro
    Foto: CEWE Stiftung & Co. KGaA

    **CEWE fokussiert sich auf Fotofinishing und startet Aktienrückkauf**

    Die CEWE Stiftung & Co. KGaA richtet ihr Geschäft konsequent auf das Fotofinishing aus. Nach Einschätzung von GSC Research ist der Oldenburger Fotodienstleister nach dem ersten Halbjahr 2026 auf Kurs, die Jahresziele erneut zu erreichen. Die Analysten bestätigen ihre Kaufempfehlung und erhöhen das Kursziel für die Aktie von zuvor nicht näher genanntem Niveau auf 146 Euro für die kommenden zwölf Monate.

    Strategisch hat CEWE in kurzer Folge zwei wichtige Transaktionen umgesetzt beziehungsweise angekündigt. Anfang Juli wurde der Verkauf des Geschäftsbereichs Kommerzieller Online-Druck (KOD) abgeschlossen. Die Trennung von dem margenschwächeren Segment soll die Profitabilität des Konzerns künftig verbessern. Zudem erwartet GSC Research aus dem Verkauf einen nennenswerten Veräußerungsgewinn, der voraussichtlich in den Zahlen zum dritten Quartal 2026 sichtbar wird.

    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!

    Mitte Juli kündigte CEWE außerdem den Erwerb des Geschäftsbereichs KODAK MOMENTS Retail Photo Solutions an. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt verschiedener Vollzugsbedingungen und soll im ersten Halbjahr 2027 abgeschlossen werden. Mit der Übernahme stärkt CEWE sein Markenportfolio und steigt in Europa zum führenden Anbieter im Sofortfotobereich auf. Zugleich eröffnet die Marke den Zugang zu Märkten außerhalb Europas, insbesondere in den USA, Kanada, Mexiko und Australien.

    Die internationale Expansion soll über ein Omnichannel-Modell erfolgen, das digitale Angebote und Point-of-Sale-Aktivitäten verbindet. Darüber hinaus übernimmt CEWE einen Produktionsstandort für Verbrauchsmedien in Colorado. Dadurch sollen die Wertschöpfungstiefe und die Widerstandsfähigkeit des Sofortfotogeschäfts steigen.

    Operativ lagen die Umsätze im ersten Halbjahr laut GSC Research über den eigenen Erwartungen. Auf der Ergebnisseite belasteten hingegen bereits verbuchte Akquisitionskosten in Höhe von 3,8 Millionen Euro. Insgesamt rechnet CEWE im Zusammenhang mit der Übernahme mit Kosten im niedrigen bis mittleren einstelligen Millionen-Euro-Bereich. Die Unternehmensführung bestätigte ihre Jahresprognose dennoch. Die Eigenkapitalquote lag zum Halbjahresende bei gut 71 Prozent.

    Zusätzlich beschloss CEWE am 14. September ein Aktienrückkaufprogramm. Zwischen dem 15. September 2026 und dem 16. April 2027 sollen über die Börse bis zu 150.000 eigene Aktien für maximal 18 Millionen Euro erworben werden. Das entspricht rund zwei Prozent des Grundkapitals. Die zurückgekauften Aktien können für die von der Hauptversammlung genehmigten Zwecke verwendet werden. GSC Research sieht die Aktie trotz jüngster Kursgewinne weiterhin als unterbewertet. Die erwartete Dividendenrendite beträgt rund drei Prozent.



    CEWE Stiftung

    +0,19 %
    +0,94 %
    +9,44 %
    +11,59 %
    +10,45 %
    +21,12 %
    -11,64 %
    +37,91 %
    +8.381,51 %
    ISIN:DE0005403901WKN:540390
    CEWE Stiftung direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die CEWE Stiftung Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,74 % und einem Kurs von 108,3EUR auf Lang & Schwarz (17. September 2026, 07:51 Uhr) gehandelt.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    CEWE vor dem nächsten Schub: Aktienrückkauf und Kursziel 146 Euro **CEWE fokussiert sich auf Fotofinishing und startet Aktienrückkauf** Die CEWE Stiftung & Co. KGaA richtet ihr Geschäft konsequent auf das Fotofinishing aus. Nach Einschätzung von GSC Research ist der Oldenburger Fotodienstleister nach dem ersten …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     