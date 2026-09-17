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    WashTec kassiert Prognose – doch die Transformation soll schneller kommen

    **WashTec korrigiert Ergebnisprognose – Transformation soll dennoch beschleunigt werden**

    Die WashTec AG muss ihre Ergebniserwartungen für das Geschäftsjahr 2026 deutlich zurücknehmen. Wie der Augsburger Anbieter von Fahrzeugwaschanlagen am 14. September mitteilte, hält das Unternehmen zwar an seiner Umsatzprognose fest, rechnet jedoch mit einer rückläufigen Profitabilität. Der Umsatz soll weiterhin im mittleren einstelligen Prozentbereich wachsen. Im vergangenen Jahr hatte WashTec 498,8 Millionen Euro erlöst.

    Das Wachstum wird vor allem von den Geschäftsbereichen Equipment und Service getragen. Die Sparte Consumables, zu der Verbrauchsmaterialien zählen, entwickelt sich dagegen stabil, bleibt jedoch hinter den ursprünglichen Erwartungen zurück. Auf der Ergebnisseite belasten insbesondere Verzögerungen bei laufenden Effizienzprogrammen. Dies betrifft unter anderem die Verlagerung von Produktionskapazitäten sowie die Optimierung der Installationskosten. Die Verzögerungen aus dem ersten Halbjahr können nach Unternehmensangaben 2026 nicht mehr aufgeholt werden.

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    Zudem führt WashTec seine Führungs- und Organisationsstruktur zusammen. Die damit verbundenen Umstrukturierungen werden das Ergebnis im laufenden Geschäftsjahr im einstelligen Millionenbereich belasten. Die EBIT-Marge soll deshalb nur noch zwischen 8 und 9 Prozent liegen. Bislang hatte das Unternehmen eine im Verhältnis zum Umsatzwachstum überproportionale Steigerung des operativen Ergebnisses in Aussicht gestellt. Auch der ROCE, die Rendite auf das eingesetzte Kapital, wird voraussichtlich unter dem Vorjahreswert liegen. Zuvor war eine Verbesserung um 0,5 bis 2,0 Prozentpunkte erwartet worden.

    Parallel zur Prognoseanpassung verschlankt WashTec seine Führungsorganisation. Der Vertrag von Vorstandschef Michael Drolshagen wurde bis Ende April 2030 verlängert. Der Aufsichtsrat signalisiert damit Vertrauen in die strategische Ausrichtung und die Fortsetzung der Transformation zum Lösungs- und Serviceanbieter. Der Vorstand besteht künftig vorerst aus zwei Mitgliedern: Drolshagen als CEO und Andreas Pabst als Finanzvorstand. Die Aufgaben des bisherigen Vertriebs- und Marketingvorstands werden neu geordnet. Die globale Verantwortung für Sales und Marketing übernimmt Arthur Wessels, ein langjähriger Manager der WashTec-Gruppe.

    Mit kürzeren Entscheidungswegen, klareren Verantwortlichkeiten und einer stärkeren operativen Steuerung will das Unternehmen die Umsetzung seiner Strategie beschleunigen. Trotz des Rückschlags für 2026 hält WashTec an den mittelfristigen Zielen fest. Für 2028/29 wird weiterhin eine EBIT-Marge von 12 bis 14 Prozent angestrebt. Wachstum bei wiederkehrenden Umsätzen, Effizienzprogramme und die Nordamerika-Strategie sollen die Profitabilität nachhaltig verbessern.



    WashTec Akt

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    Die WashTec Akt Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 36,10EUR auf Lang & Schwarz (17. September 2026, 07:51 Uhr) gehandelt.




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