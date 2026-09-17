Gaspreis explodiert: Hormus-Sorgen setzen Europas Versorgung unter Druck

Ein für Montag geplantes Treffen zwischen dem Iran und mehreren Golfstaaten zur Lage in der Meerenge wurde verschoben. Oman teilte mit, die Zusammenkunft sei im Interesse eines Konsenses vertagt worden. Eine politische Lösung des festgefahrenen Konflikts ist damit vorerst nicht absehbar. Parallel verteuerte sich auch Rohöl, nachdem Saudi-Arabien infolge von Drohnenangriffen eine wichtige Pipeline geschlossen hatte.

Der europäische Erdgasmarkt steht erneut unter Druck. Der richtungsweisende TTF-Terminkontrakt zur Lieferung in einem Monat stieg am Montag im frühen Handel an der Amsterdamer Börse um mehr als fünf Prozent auf bis zu 83,75 Euro je Megawattstunde. Damit erreichte der Gaspreis den höchsten Stand seit Ende 2022. Auslöser sind wachsende Sorgen über Lieferausfälle aus den Förderregionen am Persischen Golf und eine mögliche länger anhaltende Blockade der Straße von Hormus, einer zentralen Route für den Transport von Energierohstoffen.

Der europäische Gaspreis hat sich im laufenden Jahr damit nahezu verdreifacht. Für zusätzliche Anspannung sorgt der Zeitdruck bei der Befüllung der europäischen Gasspeicher. Deutschland und andere Länder müssen die ungewöhnlich niedrigen Füllstände vor Beginn der Heizperiode ausgleichen. Sollten die globalen Lieferströme knapp bleiben, dürfte der Wettbewerb um LNG-Ladungen während des Winters deutlich zunehmen. Nach einem zwischenzeitlichen Anstieg Anfang September gingen die LNG-Lieferungen nach Westeuropa zuletzt wieder zurück; zugleich verlangsamte sich die Speicherbefüllung.

Vor diesem Hintergrund gewinnt die Diversifizierung der Bezugsquellen an Bedeutung. Der griechische Energiekonzern METLEN und der malaysische Staatskonzern PETRONAS vereinbarten einen langfristigen LNG-Liefervertrag. Ab 2027 soll PETRONAS über fünf Jahre jährlich sechs Ladungen aus seinem Atlantik-Portfolio nach Griechenland liefern. Dies entspricht rund 0,6 Milliarden Kubikmetern pro Jahr. Die Vereinbarung soll die Versorgungssicherheit in Griechenland und Südosteuropa stärken und die Position des Landes als regionaler Energiehub ausbauen.

Auch auf der Gastech-Konferenz in Bangkok wurden Geschäfte mit einem Gesamtwert von rund 40 Milliarden US-Dollar angekündigt oder vorangetrieben. Dazu zählen ein 20-jähriger US-LNG-Vertrag für China, Investitionen in Stromerzeugung, Förderprojekte, LNG-Tanker und petrochemische Anlagen. Die Branche fordert zugleich mehr Infrastruktur, Kapital und strengere Maßnahmen zur Verringerung von Methanemissionen.

In Deutschland befasst sich das Bundesverwaltungsgericht erneut mit dem LNG-Terminal auf Rügen. Die Gemeinde Binz klagt gegen die Genehmigung und verweist auf Sicherheitsrisiken durch Drohnenangriffe, Explosionen und Cyberattacken. Das Terminal ist bereits im Regelbetrieb und soll die Abhängigkeit von russischem Gas reduzieren. Eine Entscheidung des Gerichts war zunächst offen.

Erdgas wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,67 % und einem Kurs von 2,868USD auf Ariva Indikation (14. September 2026, 21:59 Uhr) gehandelt.