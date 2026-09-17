Europas Kapitalmärkte unter Druck: Diese Reformen sollen jetzt helfen

Die Autoren sehen die Ursache vor allem in einem europäischen Scale-up-Problem. Europa bringt zwar innovative Start-ups hervor, schafft es aber zu selten, diese Unternehmen in größere, börsenreife Konzerne zu verwandeln. Gefordert werden daher nicht primär niedrigere Zulassungshürden oder eine zentrale europäische Börse, sondern mehr Wachstumskapital, ein vollendeter Binnenmarkt und Anreize für größere Neuemissionen. Zudem sollen Europas hohe private Ersparnisse stärker in Aktien investiert und die Fragmentierung der Börsen marktgetrieben verringert werden.

Europa verliert im internationalen Wettbewerb um Börsengänge an Boden. Zu diesem Ergebnis kommt die Studie „How to revive Europe’s stock market listings“ der Bertelsmann Stiftung, des Centre for European Reform und des Jacques Delors Centre. Zwischen 2014 und 2025 lag der Wert der ausgegebenen Aktien bei 72 Prozent der europäischen Börsengänge unter 100 Millionen Euro. In den USA waren es lediglich 49 Prozent. Nur zwölf Prozent der europäischen Unternehmen erreichten beim Börsendebüt eine Marktkapitalisierung von mindestens einer Milliarde Euro, verglichen mit 29 Prozent in den Vereinigten Staaten.

Parallel will die EU-Kommission die grenzüberschreitende Arbeitsmobilität erleichtern. Berufsqualifikationen von Ärzten, Pflegekräften, Ingenieuren und Lehrern sollen künftig innerhalb von fünf Wochen statt binnen drei Monaten anerkannt werden. Digitale Nachweise und eine europäische Sozialversicherungsbrieftasche sollen den Zugang zu Gesundheits- und Sozialversicherungsleistungen vereinfachen. Fünf Gesetzesvorschläge müssen noch von Mitgliedstaaten und Europaparlament verabschiedet werden. 2024 lebten rund 14 Millionen EU-Bürger in einem anderen Mitgliedstaat, mehr als zehn Millionen davon im arbeitsfähigen Alter.

Im Immobiliensektor öffnet UNIQA Real Estate Management seine bislang konzerninterne Plattform für externe Investoren. Angesprochen werden internationale institutionelle Anleger und große Family Offices. Beteiligungen sind über Spezialfonds, Individualmandate und Club Deals möglich. Das Unternehmen verwaltet in Österreich sowie Mittel- und Osteuropa mehr als 200 Objekte mit über einer Million Quadratmetern Fläche und rund drei Milliarden Euro Assets under Management. Der Schwerpunkt liegt auf Büro, Handel, Hotel und Wohnen.

Auch die Werbebranche setzt auf neue Technologien. Das Unternehmen Coinis bringt mit OpenClips eine KI-Plattform auf den Markt, die aus einem einzigen Produktlink einen fertigen Video-Werbespot erstellen soll. Das System entwickelt Skript und Storyboard, verarbeitet Produktmaterial und bündelt mehr als 45 Video- und Bildmodelle. Zielgruppe sind vor allem Kreativprofis und Performance-Marketer.

Bitcoin wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,26 % und einem Kurs von 76.346USD auf CryptoCompare Index (17. September 2026, 07:52 Uhr) gehandelt.

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