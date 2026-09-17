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    CO₂-Kurs unter Druck: EU streitet, Trump dreht zurück, Braunkohle stürzt ab

    CO₂-Kurs unter Druck: EU streitet, Trump dreht zurück, Braunkohle stürzt ab
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    **CO₂-Preise, US-Kurswechsel und Braunkohle unter Druck**

    Die Debatte über die wirtschaftlichen Folgen der Klimapolitik verschärft sich. Der freiheitliche Europapolitiker Roman Haider fordert anlässlich einer Abstimmung im Europäischen Parlament ein sofortiges Ende der CO₂-Bepreisung. Die geplanten Änderungen am europäischen Emissionshandelssystem ETS, am CO₂-Grenzausgleich CBAM sowie die Einführung eines „Temporary Decarbonisation Fund“ (TDF) brächten Unternehmen seiner Einschätzung nach keine ausreichende Entlastung.

    Haider kritisiert insbesondere, dass Betriebe zunächst teure Emissionszertifikate erwerben müssten. Ein Teil der Einnahmen aus dem CBAM solle anschließend über Förderungen an Unternehmen zurückfließen. Dies sei ein ineffizienter Kreislauf, der Wettbewerbsfähigkeit schwäche, Waren verteuere und zusätzliche Bürokratie verursache. Der TDF sei zudem finanziell zu klein, um die Belastungen auszugleichen. Unklar sei auch, welche Produkte förderfähig seien und ob die Mittel für die erwarteten Anträge ausreichten.

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    Besonders problematisch sei der Grenzausgleich aus Sicht des FPÖ-Politikers für europäische Unternehmen, die importierte Vorprodukte weiterverarbeiten. Dadurch könnten Produktionsketten zunehmend in Drittstaaten verlagert werden. Werden die fertigen Waren anschließend in die EU eingeführt, verteuert der CBAM nach Haiders Darstellung auch diese Produkte. Er bezweifelt zugleich, dass die Maßnahmen global eine relevante CO₂-Reduktion bewirken, und fordert stattdessen eine vollständige Kehrtwende der EU-Klimapolitik.

    In den USA vollzieht die Umweltbehörde EPA unter Präsident Donald Trump ebenfalls einen grundlegenden Kurswechsel. Sie will den Großteil der unter Joe Biden eingeführten Vorgaben für Kohle- und Gaskraftwerke zurücknehmen. Die Behörde erwartet dadurch sinkende Strompreise und eine deutliche Zunahme der Kohleverstromung. Die Regelungen dürften jedoch vor Gericht angefochten werden. Bereits zuvor hatte die EPA die wissenschaftliche und rechtliche Grundlage für zentrale Klimaschutzvorschriften – die Einstufung von Treibhausgasen als Gefahr für Gesundheit und Wohlergehen – aufgehoben. Zudem traten die USA erneut aus dem Pariser Klimaabkommen aus.

    Die wirtschaftlichen Folgen der europäischen CO₂-Politik zeigen sich unterdessen bei der Braunkohlefördergesellschaft Mibrag. Das Unternehmen verzeichnete 2024 wegen sinkender Fördermengen und hoher Rückstellungen für spätere Sanierungen einen Verlust von rund 176 Millionen Euro. Die tschechische Muttergesellschaft EPH glich das Minus aus und bildete weitere Rückstellungen. Zugleich sinken die Margen im Kohlestromgeschäft durch höhere Zertifikatpreise und den wachsenden Anteil erneuerbarer Energien. Die Mibrag-Förderung ging zwischen 2021 und 2024 um knapp 40 Prozent zurück.



    Kohlendioxid

    +2,62 %
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    Kohlendioxid wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,62 % und einem Kurs von 88,29EUR auf Ariva Indikation (14. September 2026, 18:14 Uhr) gehandelt.






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