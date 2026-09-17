September-Beben an den Märkten: Fed, Inflation und Renditen im Fokus

Eine zentrale Stütze der Börsen bleibt demnach das kräftige nominale Wachstum. Vor allem in den USA sorgen hohe Haushaltsdefizite und der Investitionsboom rund um künstliche Intelligenz für anhaltende Dynamik. Da Unternehmensgewinne nominale Größen sind, entwickeln sie sich mittelfristig tendenziell im Gleichlauf mit dem nominalen Wirtschaftswachstum. Auch eine Inflation zwischen zwei und vier Prozent habe sich in der Vergangenheit als gewinnfördernd erwiesen. Hinweise auf eine Fortsetzung dieser Entwicklung könnten den Aktienmärkten daher Unterstützung geben.

Die Finanzmärkte stehen im September 2026 vor einer Reihe wichtiger Belastungsproben. François Rimeu, Chief Strategist bei Crédit Mutuel Asset Management, verweist auf die historisch schwache saisonale Entwicklung der Aktienmärkte in diesem Monat. Mehrere Faktoren könnten die traditionelle September-Schwäche bestätigen – oder ihr entgegenwirken.

Die Kehrseite des starken nominalen Wachstums sind jedoch hohe langfristige Anleiherenditen. Nach Einschätzung von Rimeu nähern sich die Renditen zehnjähriger Staatsanleihen mittelfristig dem durchschnittlichen nominalen Wachstum der vergangenen Jahre an. Steigende Renditen erhöhen die Finanzierungskosten, verschärfen die Bewertungsmaßstäbe für Aktien und können insbesondere hoch bewertete Technologiewerte unter Druck setzen.

Zusätzliche Unsicherheit bringt die typische Ereignisdichte im September. Nach der Sommerpause kehren die Notenbanker an die Märkte zurück, während politische Risiken und eine wieder zunehmende Staatsanleiheemission die Aufmerksamkeit der Anleger bündeln. Auch die US-Zwischenwahlen sowie anstehende politische Entscheidungen in Europa könnten die Erwartungen beeinflussen.

Gefährlich für die Aktienmärkte wäre laut Rimeu vor allem eine Entwicklung, die das Szenario eines robusten nominalen Wachstums infrage stellt. Dazu zählten etwa drohende Kürzungen der US-Haushaltsausgaben nach den Zwischenwahlen. Eine Entspannung geopolitischer Konflikte – insbesondere in der Ukraine oder an der Straße von Hormus – könnte dagegen die Inflationsrisiken reduzieren. Eine weitere Eskalation könnte die Teuerung über den Bereich von zwei bis vier Prozent treiben und damit das Risiko einer Stagflation erhöhen.

Parallel dazu zeichnet sich in den USA eine restriktivere Geldpolitik ab. Nach dem eher strengen Ton von Fed-Vertreter Kevin Warsh in Jackson Hole und einer weiterhin erhöhten Kerninflation von 0,3 Prozent im Monatsvergleich im August wird eine Anhebung des Leitzinses um 25 Basispunkte auf 3,75 bis 4,00 Prozent erwartet. Entscheidend dürfte der künftige Zinspfad sein. Eine unveränderte Fed-Politik könnte die Inflation verfestigen, langfristige Renditen weiter steigen lassen und den Dollar belasten.

Der La Francaise Systematic European Equities R wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,44 % und einem Kurs von 130,1EUR auf Lang & Schwarz (17. September 2026, 07:53 Uhr) gehandelt.