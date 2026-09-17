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    EcoGraf: AngloGold investiert bis zu 9 Mio. US-Dollar in Tansania

    EcoGraf: AngloGold investiert bis zu 9 Mio. US-Dollar in Tansania
    Foto: adobe.stock.com

    **EcoGraf treibt Gold- und Rohstoffexploration in Tansania voran**

    EcoGraf Limited meldet Fortschritte bei seinem tansanischen Explorationsportfolio „Golden Frontier“. Im Mittelpunkt steht das Goldprojekt „Golden Eagle“, für das AngloGold Ashanti im Rahmen einer auf fünf Jahre angelegten Farm-in-Vereinbarung bis zu 9,0 Millionen US-Dollar investieren will. Im ersten Programmjahr hat der Goldkonzern ein umfassendes geochemisches Bodenprobenprogramm über alle drei Lizenzgebiete abgeschlossen. Insgesamt wurden 2.659 Proben in einem Raster von 200 mal 1.000 Metern genommen und zur Analyse an SGS Mwanza übermittelt. Die Ergebnisse stehen noch aus.

    Das Untersuchungsgebiet umfasst unter anderem die nordöstliche Fortsetzung einer gebänderten Eisenformation, in deren Umfeld die hochgradige Winston-Goldlagerstätte liegt. Dort wurden bereits Bohrabschnitte von 16 Metern mit 55,23 Gramm Gold je Tonne gemeldet. Die neuen Daten sollen Goldanomalien identifizieren und die Auswahl von Flächen für engmaschige Folgeproben, geologische Kartierungen und Bohrungen ermöglichen. Zusätzlich bereitet AngloGold Ashanti eine hochauflösende magnetische Drohnenvermessung vor. Das erste Bohrprogramm bei „Golden Eagle“ ist für das zweite Jahr der Vereinbarung vorgesehen.

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    Auch die übrigen Frontier-Projekte bieten nach Unternehmensangaben erhebliches Potenzial. Bei „Southern Frontier“ konzentriert sich EcoGraf zunächst auf das Prospektionsgebiet Hazina. Frühere Flusssedimentproben lieferten auffällige Werte, darunter maximal 8.820 ppb Gold. Die Anomalie erstreckt sich über mehr als drei Kilometer und ist bislang nur begrenzt untersucht. Geplant sind zusätzliche Flusssediment- und Bodenproben, geologische Kartierungen sowie eine magnetische UAV-Untersuchung.

    „Western Frontier“ verfügt neben Gold über Kupferpotenzial und liegt weniger als 40 Kilometer von einer Kupfer-Gold-Entdeckung des ASX-Unternehmens Resource Minerals International entfernt. Für erste Feldarbeiten wurden sechs Schwerpunktgebiete ausgewählt. Im Norden Tansanias identifizierte EcoGraf ebenfalls sechs Zielgebiete mit möglicher Nickel-, Lithium-, Gold- und Wolframmineralisierung. Die Region gilt als geologisch aussichtsreich, ist jedoch noch weitgehend unerforscht.

    Die Finanzierung der eigenen Feldprogramme soll teilweise aus einem angekündigten Aktienkaufprogramm stammen. EcoGraf betont zugleich, dass der strategische Schwerpunkt auf dem Epanko-Graphitprojekt und dem Aufbau eines integrierten Geschäfts für fluorwasserstofffreie Batterieanodenmaterialien bleibt. Das Unternehmen profitiert nach eigener Einschätzung von hohen Preisen für Gold, Kupfer und Wolfram sowie einem verbesserten Investitionsklima in Tansania. Sämtliche Explorationsergebnisse und Prognosen bleiben allerdings mit den üblichen geologischen, finanziellen und regulatorischen Risiken behaftet.

    In einer separaten Meldung berichteten Behörden zudem über eine Großrazzia gegen mutmaßlichen Steuerbetrug. Rund 800 Einsatzkräfte durchsuchten Objekte in Hessen, Nordrhein-Westfalen und Belgien. 50 Beschuldigte sollen über Scheinfirmen Geld gewaschen, Schwarzarbeit verschleiert und mehr als 60 Millionen Euro an Steuern und Sozialabgaben hinterzogen haben. Vier Haftbefehle wurden vollstreckt; Vermögenswerte im Wert von knapp 500.000 Euro wurden zunächst gesichert.



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    Gold wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,90 % und einem Kurs von 4.303USD auf Lang & Schwarz (17. September 2026, 07:53 Uhr) gehandelt.




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