Bike24 hebt Umsatzprognose deutlich an – EBITDA bleibt unter Druck

Grund für die Anhebung ist die anhaltend positive Geschäftsentwicklung. Nach Angaben des Vorstands setzte sich der Umsatztrend aus dem ersten Halbjahr auch im Juli und August fort. Die Nachfrage habe sich in sämtlichen Märkten erhöht, besonders dynamisch entwickelten sich die internationalen Aktivitäten. Bike24 sieht darin eine wichtige Grundlage, um weitere Kunden zu gewinnen und die eigene Marktposition in Europa auszubauen.

Die Bike24 Holding AG rechnet im Geschäftsjahr 2026 mit einem deutlich stärkeren Umsatzwachstum als bislang erwartet. Der Dresdner Onlinehändler für Fahrräder, Fahrradteile und Zubehör hob seine Prognose am 16. September auf eine Umsatzspanne von 345 bis 360 Millionen Euro an. Zuvor hatte das Unternehmen – je nach Mitteilung – 316 bis 332 Millionen Euro beziehungsweise 318 bis 332 Millionen Euro in Aussicht gestellt.

**Bike24 hebt Umsatzprognose für 2026 deutlich an – Ergebnis bleibt unter Druck**

Das höhere Umsatzpotenzial schlägt sich allerdings nicht im gleichen Maß auf das operative Ergebnis durch. Die Gesellschaft konkretisierte ihre Prognose für das bereinigte EBITDA auf 16 bis 18 Millionen Euro. Bislang lag die erwartete Bandbreite bei 16 bis 20 Millionen Euro. Damit bleibt zwar der untere Wert unverändert, zugleich entfällt jedoch das obere Ende der bisherigen Prognose.

Als Belastungsfaktoren nennt Bike24 die Kosten der fortschreitenden Internationalisierung, einen veränderten Produktmix und die Folgen geopolitischer Entwicklungen. Hinzu kommen ein preissensitives Marktumfeld, steigende Transportkosten sowie eine hohe Nachfrage nach margenschwächeren Elektronikartikeln. Insbesondere das überdurchschnittliche Wachstum in internationalen Märkten geht nach Unternehmensangaben derzeit mit geringeren markt- und länderspezifischen Ergebnisbeiträgen einher.

Der Vorstand hält dennoch an einer wachstumsorientierten Strategie fest. Bike24 will die gegenwärtige Marktdynamik nutzen, um die Kundenzahl zu erhöhen und die Marktdurchdringung weiter auszubauen. Dabei nimmt das Unternehmen offenbar bewusst eine begrenzte Belastung der Profitabilität in Kauf.

Die Prognose basiert auf vorläufigen Geschäftszahlen für die Monate Juli und August und steht daher unter dem Vorbehalt weiterer Entwicklungen. Bike24 weist zudem darauf hin, dass es sich bei den Erwartungen um zukunftsgerichtete Aussagen handelt, die Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die tatsächlichen Umsätze und Ergebnisse können somit abweichen.

Das bereinigte EBITDA ist eine alternative Leistungskennzahl und nicht Bestandteil der internationalen Rechnungslegung nach IFRS. Bike24 ist seit Juni 2021 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Dresden.

Die Bike24 Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,80 % und einem Kurs von 2,48EUR auf Lang & Schwarz (17. September 2026, 07:52 Uhr) gehandelt.

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