Fed vor Zinswende – US-Einzelhandel überrascht mit starkem Wachstum

Damit setzte sich der jüngste Anstieg der Renditen zunächst nicht fort. Am Dienstag hatte die Rendite mit 5,039 Prozent den höchsten Stand seit dem Jahr 2007 erreicht. Auslöser für die Gegenbewegung am Anleihemarkt waren unter anderem die gesunkenen Ölpreise. Dadurch wurden die Inflationserwartungen der Anleger nicht zusätzlich angeheizt. Belastet wurden die Notierungen am Ölmarkt von der Hoffnung auf eine rasche Wiederaufnahme des Betriebs einer wichtigen Pipeline in Saudi-Arabien.

NEW YORK/WASHINGTON – Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Mittwoch vor der mit Spannung erwarteten Zinsentscheidung der US-Notenbank Federal Reserve zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige US-Staatsanleihen stieg um 0,25 Prozent auf 106,20 Punkte. Im Gegenzug sank die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen Anleihe auf 4,96 Prozent.

Im Mittelpunkt des Interesses stand jedoch die Zinsentscheidung der Fed, die am Abend veröffentlicht werden sollte. Es handelte sich um die dritte geldpolitische Sitzung unter dem neuen Fed-Vorsitzenden Kevin Warsh. Viele Analysten rechneten damit, dass die US-Notenbank erstmals unter seiner Führung die Leitzinsen anheben könnte. An den Finanzmärkten wurde angesichts der weiterhin hohen Inflation überwiegend mit einer Erhöhung der Zinsspanne um 0,25 Prozentpunkte gerechnet. Der Leitzins würde damit auf 3,75 bis 4,00 Prozent steigen.

Neue Konjunkturdaten aus den USA bestätigten unterdessen die robuste Verfassung der Wirtschaft. Die Umsätze im US-Einzelhandel stiegen im August im Vergleich zum Vormonat um 1,2 Prozent, wie das Handelsministerium mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt lediglich mit einem Plus von 0,8 Prozent gerechnet. Im Juli waren die Erlöse noch um 0,5 Prozent gesunken.

Auch ohne die schwankungsanfälligen Fahrzeugverkäufe entwickelten sich die Umsätze deutlich besser als erwartet. In dieser Abgrenzung legten sie um 1,4 Prozent zu, während Volkswirte lediglich einen Zuwachs von 0,6 Prozent prognostiziert hatten.

Der starke Anstieg relativiert sich allerdings teilweise durch die deutlich höheren Benzin- und Dieselpreise. Diese hätten einen erheblichen Beitrag zum nominalen Umsatzplus geleistet, erklärte Helaba-Analyst Ralf Umlauf. Die Entwicklung sei daher mit Vorsicht zu bewerten. Insgesamt übertrafen die Daten die Konsensprognosen jedoch klar. Zweifel an einer erwarteten Zinserhöhung der Fed dürften dadurch nicht verstärkt worden sein.

Benzin wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,18 % und einem Kurs von 3,326USD auf Ariva Indikation (14. September 2026, 22:10 Uhr) gehandelt.