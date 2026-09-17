REPLOID zündet Wachstum: Kapitaloffensive und Milliarden-Ziel bis 2030

Der Bilanzgewinn wurde auf neue Rechnung vorgetragen. Vorstand und Aufsichtsrat erhielten Entlastung. Zudem bestellten die Aktionäre die KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft zum neuen Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2026. Beschlossen wurden außerdem ein Aktiensplit im Verhältnis 1:15 samt entsprechender Erhöhung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital sowie die Ermächtigung zur Ausgabe von Finanzinstrumenten. Dafür wurde das bedingte Kapital erweitert. Auch Satzungsänderungen und die Vergütung des Aufsichtsrats für 2027 passierten die Versammlung einstimmig.

Die REPLOID Group AG hat in dieser Woche wichtige Weichen für ihre weitere Expansion gestellt. Auf der ordentlichen Hauptversammlung am 14. September in Wels wurden sämtliche Tagesordnungspunkte einstimmig angenommen. Es war die erste Hauptversammlung des seit Juli 2025 im Segment „direct market plus“ der Wiener Börse notierten Unternehmens.

Am 15. September veranstaltete REPLOID seinen ersten Capital Markets Day. Das Management stellte dort die technologischen Grundlagen, Produkte, Finanzen und die strategische Ausrichtung der Gruppe vor. Im Zentrum steht die industrielle Verwertung organischer Reststoffe aus der Lebensmittelindustrie mithilfe der Larven der Schwarzen Soldatenfliege. In modularen ReFarmUnits werden die Larven mit standortspezifischen Futtermischungen auf Basis regionaler Reststoffe gemästet. Die daraus gewonnenen Proteine und Fette können unter anderem in der Tierfutterindustrie eingesetzt werden. Als Nebenprodukt entsteht Insektenfrass, den REPLOID als organischen Dünger vermarktet.

Parallel will die Gruppe ihre Wertschöpfungskette erweitern. Das Portfolio umfasst unter anderem Premium-Bio-Edelpilze von Vitus, Heimtiernahrung der Marke Schnauze & Co sowie Produkte von HEROSAN Petcare. Die Strategie beruht nach Unternehmensangaben auf den Säulen Skalieren, Integrieren und Expandieren. Bis spätestens 2030 strebt REPLOID eine Marktkapitalisierung von einer Milliarde Euro an. Die Gruppe beschäftigt mehr als 190 Mitarbeitende und ist global ausgerichtet.

Zur Finanzierung des Wachstums beschloss der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats am 16. September die Emission einer Wandelschuldverschreibung über bis zu 30 Millionen Euro. Das Instrument wird mit 2,5 Prozent jährlich verzinst, ist unbesichert und nachrangig. Eine Wandlung in Aktien ist im Zeitraum vom 15. August bis 9. September 2027 zwingend vorgesehen. Der Wandlungspreis basiert auf einer Referenzbewertung abzüglich eines Abschlags von 20 Prozent. Die Mindestzeichnung beträgt 100.000 Euro; ein öffentliches Angebot ist nicht vorgesehen. Die Mittel sollen in das weitere Wachstum investiert werden. Zugleich führt die spätere Wandlung zu einer potenziellen Verwässerung bestehender Aktionäre.

Die REPLOID Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 1.700EUR auf Wien (16. September 2026, 17:49 Uhr) gehandelt.