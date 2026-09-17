Aufatmen beim BVB: Karetsas zurück im Teamtraining vor Stuttgart

Mehrere medizinische Untersuchungen hatten nach Angaben des Vereins keine eindeutige Ursache für den Vorfall ergeben. In den vergangenen Tagen absolvierte der Offensivspieler bereits individuelle Trainingseinheiten. Durch die Rückkehr in das Teamtraining steigen nun die Chancen, dass Karetsas schon im kommenden Bundesligaspiel wieder zum Kader gehören könnte. Dortmund tritt am Samstagabend beim VfB Stuttgart an. Der Anstoß ist für 18.30 Uhr vorgesehen, die Partie wird beim Bezahlsender Sky übertragen.

DORTMUND – Borussia Dortmund kann im Saisonverlauf möglicherweise wieder auf Konstantinos Karetsas zurückgreifen. Der 18 Jahre alte Grieche ist nach Vereinsangaben in das Mannschaftstraining des Fußball-Bundesligisten zurückgekehrt. Karetsas war vor gut einer Woche beim 3:2-Sieg des BVB in der Champions League gegen den FC Villarreal wegen Kreislaufproblemen auf einer Trage vom Spielfeld gebracht und anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert worden.

Unterdessen sorgt auch die sportliche Entwicklung des BVB für Zuversicht. In einem Fanforum wurde der Saisonstart als der beste seit elf Jahren bezeichnet. Dabei wurde jedoch darauf hingewiesen, dass die Vergleichswerte differenziert betrachtet werden müssten: In der Saison 2015/16 hatte Dortmund keine zusätzliche Belastung durch die Champions League. In der Spielzeit 2013/14, in der der Verein ebenfalls international stark gefordert war, kam der BVB nach drei Spieltagen ebenfalls auf neun Punkte. Als weiterer positiver Faktor wurde der bisherige Punkteschnitt von Trainer Niko Kovac genannt, der mit 2,157 Punkten pro Spiel den besten Wert unter den bisherigen BVB-Trainern aufweise.

In den Diskussionen rund um die Mannschaft werden insbesondere die Angreifer Serhou Guirassy und André Silva als neues Sturmduo hervorgehoben. Auch Felix Nmecha erhält Anerkennung für seine Entwicklung und seine Torgefahr. Nach seiner Rückkehr in die Startelf wird zudem Nico Schlotterbeck als wichtiger Faktor für die defensive Stabilität gesehen. Die jüngste Partie ohne Gegentor nährt bei Anhängern die Hoffnung auf eine nachhaltige Verbesserung der Abwehrleistung.

Kritisch wird dagegen die Konstanz einzelner Spieler bewertet. Karim Adeyemi erzielte zwar ein Tor, wurde in der Gesamtleistung jedoch nicht durchgehend überzeugend eingeschätzt. Die Debatte zeigt, dass die Erwartungen an den BVB nach dem gelungenen Saisonstart deutlich gestiegen sind. Mit Karetsas könnte Dortmund künftig eine weitere kreative Option für die Offensive erhalten.

Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,26 % und einem Kurs von 3,225EUR auf Lang & Schwarz (17. September 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.

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