MCH Group verdreifacht Halbjahresgewinn und macht Zürich zum Tech-Hotspot

Massgeblich zum Wachstum beigetragen haben die erste Ausgabe der Art Basel Qatar, die US-Baumaschinenmesse CONEXPO in Las Vegas sowie die Swissbau in Basel. Auch der günstigere Termin der CES wirkte sich positiv aus. Gleichzeitig belasteten tiefere Erträge bei expomobilia, negative Währungseffekte und der Konflikt im Nahen Osten das Ergebnis.

Die MCH Group setzt ihren Erholungskurs fort. Im ersten Halbjahr 2026 steigerte der international tätige Messe- und Erlebnismarketingkonzern den Betriebsertrag um 12 Prozent auf 248,8 Millionen Franken. Das EBITDA erhöhte sich deutlich von 18,9 auf 34,3 Millionen Franken. Unter dem Strich verdiente das Unternehmen 18,6 Millionen Franken, nach 5,3 Millionen Franken im Vorjahreszeitraum. Damit erzielte die MCH Group das vierte positive Halbjahresergebnis in Folge.

Trotz des geopolitisch anspruchsvollen Umfelds entwickelten sich die wichtigsten Geschäftsbereiche robust. Art Basel Hong Kong verzeichnete eine starke Ausgabe, während die Veranstaltung in Basel ihre internationale Führungsposition bestätigte. Bei MCH Exhibitions & Events behauptete die Swissbau ihre Stellung als grösste Bau- und Immobilienmesse der Schweiz. Zudem feierte der health.tech | global summit in Basel mit rund 6000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern Premiere.

Die Division Live Marketing Solutions realisierte im ersten Halbjahr mehr als 875 Projekte. Die US-Tochter MC² war unter anderem an der CES und der CONEXPO beteiligt, während expomobilia die erste Art Basel Qatar umsetzte. Belastet wurde vor allem MCH Global: Wegen des Nahostkonflikts sagten Kunden ab März zahlreiche Live-Veranstaltungen ab. Für das vierte Quartal erwartet das Unternehmen eine schrittweise Normalisierung, allerdings mit stärkerem Fokus auf lokale Zielgruppen.

Parallel treibt die MCH Group ihre Expansion in wachstumsstarke Formate voran. Das Unternehmen beteiligte sich mit 20 Prozent am Jupiter Festival Miami und plant für 2028 die erste Ausgabe des Futurific Institute in Basel. Zudem wurde eine neue Schmuck- und Uhrenmesse mit Informa Markets angekündigt, die 2027 erstmals stattfinden soll.

Auch die Messe Zürich soll künftig stärker als Standort für Innovation und Technologie positioniert werden. Ab 2027 finden die Startup Nights dort statt. Die Swiss Startup Association und die MCH Group unterzeichneten einen Dreijahresvertrag. Der Umzug von Winterthur ist eine Reaktion auf das starke Wachstum: 2025 kamen 9500 Besucher, 2027 werden rund 14’000 erwartet. Bis 2030 soll die Veranstaltung auf 50’000 Teilnehmende wachsen. Geplant sind zudem bis zu 30 begleitende Veranstaltungen in und um Zürich. Damit stärkt die MCH Group ihr Portfolio um ein wachstumsorientiertes Format an der Schnittstelle von Start-ups, Investoren, Unternehmen und Hochschulen.

Die MCH Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,92 % und einem Kurs von 6,61EUR auf Lang & Schwarz (17. September 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.