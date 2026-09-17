Matthew Rhys wurde als bester Hauptdarsteller in einer Comedyserie ausgezeichnet, Stephen Root erhielt den Preis als bester Nebendarsteller. Kate O’Flynn gewann in der Kategorie „Beste Nebendarstellerin“. Auch hinter der Kamera dominierte „Widow’s Bay“: Katie Dippold wurde für das beste Drehbuch geehrt, Hiro Murai für die beste Regie. Der Preis für die beste Hauptdarstellerin ging dagegen an Jean Smart für „Hacks“.

Die Horror-Comedyserie „Widow’s Bay“ hat bei der diesjährigen Emmy-Verleihung einen neuen Bestwert aufgestellt. Mit insgesamt 14 Auszeichnungen gewann die Produktion mehr Preise als jede andere Serie zuvor in der Comedy-Kategorie der US-Fernsehpreise. Neben dem Preis für die herausragende Comedyserie gingen auch mehrere wichtige Einzelpreise an das Format.

In der Drama-Kategorie setzte sich „The Pitt“ als herausragende Dramaserie durch. Noah Wyle erhielt für die Produktion die Auszeichnung als bester Hauptdarsteller. Weitere Schauspielpreise gingen an Rhea Seehorn für „Pluribus – Glück ist ansteckend“, Tom Pelphrey für „Task“ und Allison Janney für „Diplomatische Beziehungen“. Saul Metzstein wurde für seine Regie bei „Slow Horses – Ein Fall für Jackson Lamb“ ausgezeichnet. Das beste Drehbuch schrieb Vince Gilligan für „Pluribus – Glück ist ansteckend“.

Unterdessen treibt Momentus Technologies die Digitalisierung des Veranstaltungs- und Veranstaltungsortmanagements voran. Das US-Unternehmen hat die Plattform MomentusMAX vorgestellt und MAX for Sales allgemein verfügbar gemacht. Die KI-basierte CRM-Lösung soll Vertriebsteams von Veranstaltungsorten bei der Bewertung von Leads, der Terminplanung und der Angebotserstellung unterstützen.

Nach Angaben des Unternehmens verbringen Vertriebsteams bis zu 70 Prozent ihrer Arbeitszeit mit administrativen Aufgaben. MAX for Sales bündelt drei Kernfunktionen: Die „Lead Engine“ erfasst, bereinigt und priorisiert Anfragen. Die „Calendar Engine“ soll Buchungskonflikte lösen und anhand von Umsatzdaten die wirtschaftlich attraktivste Reservierung empfehlen. Die „Revenue Engine“ erstellt Angebote einschließlich Zusatzverkäufen und prognostizierter Margen.

Momentus verweist darauf, dass bis zu 50 Prozent der Ausschreibungsanfragen an den zuerst antwortenden Veranstaltungsort gehen. Gleichzeitig bleibe branchenweit nahezu die Hälfte der verfügbaren Veranstaltungstage ungebucht. Die neue Software soll diese Lücke durch schnellere Reaktionszeiten und datenbasierte Entscheidungen verringern.

MAX for Sales ist ab sofort für Kunden der Produktlinien Enterprise und Elite verfügbar. Im kommenden Jahr soll MomentusMAX um „MAX for Events“ für die Veranstaltungsdurchführung sowie „MAX for Finance“ für Umsatzrealisierung, Kostenoptimierung und Prognosen erweitert werden. Momentus unterstützt nach eigenen Angaben mehr als 4.000 Veranstaltungsorte und rund 90.000 Nutzer in über 57 Ländern. Der Schwerpunkt der Plattform liegt auf der Automatisierung entlang des gesamten Lebenszyklus – vom Erstkontakt bis zur Abrechnung.

Blei wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,18 % und einem Kurs von 1.854PKT auf Ariva Indikation (14. September 2026, 22:30 Uhr) gehandelt.