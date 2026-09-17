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    Deutsche Börse reduziert eigene Aktien – Anteil fällt auf 2,13 Prozent

    Deutsche Börse reduziert eigene Aktien – Anteil fällt auf 2,13 Prozent
    Foto: Deutsche Börse AG

    **Deutsche Börse reduziert Anteil eigener Aktien auf 2,13 Prozent**

    Die Deutsche Börse AG hat ihren Bestand an eigenen Aktien deutlich reduziert. Nach einer am 15. September 2026 veröffentlichten Stimmrechtsmitteilung hält der Frankfurter Börsenbetreiber nun noch 3.915.303 eigene Aktien. Das entspricht einem Anteil von 2,13 Prozent der Stimmrechte. In der vorherigen Meldung war der Anteil mit 3,0463 Prozent angegeben worden.

    Die entsprechende Schwellenberührung erfolgte am 14. September 2026. Die Mitteilung wurde auf Grundlage des § 40 Absatz 1 Satz 2 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) veröffentlicht. Sie betrifft den Erwerb oder die Veräußerung eigener Aktien. Der gemeldete Aktienbestand wird der Deutschen Börse direkt zugerechnet; Angaben zu Tochtergesellschaften oder sonstigen Dritten mit einem Anteil von mindestens drei Prozent enthält die Meldung nicht.

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    Parallel veröffentlichte das Unternehmen eine Mitteilung über die neue Gesamtzahl der Stimmrechte. Danach beläuft sich die Zahl der stimmberechtigten Aktien seit dem 14. September auf insgesamt 184,2 Millionen. Mehrstimmrechte bestehen nicht. Als Grund für die Anpassung nennt die Deutsche Börse eine sonstige Kapitalmaßnahme nach § 41 Absatz 1 WpHG. Eine Ausgabe von Bezugsaktien wurde in der Meldung nicht ausgewiesen.

    Die beiden Mitteilungen stehen in unmittelbarem Zusammenhang: Mit der Aktualisierung der Gesamtzahl der Stimmrechte und der Veränderung des Bestands eigener Aktien ändern sich die prozentualen Beteiligungsverhältnisse. Der Rückgang des Eigenaktienanteils von 3,0463 auf 2,13 Prozent entspricht einer Verringerung um rund 0,92 Prozentpunkte. Gemessen an der nun ausgewiesenen Gesamtzahl der Stimmrechte hält die Deutsche Börse damit gut jede 47. stimmberechtigte Aktie selbst.

    Eigene Aktien verfügen grundsätzlich über keine Stimmrechte, solange sie sich im Bestand des emittierenden Unternehmens befinden. Veränderungen bei solchen Beständen können unter anderem im Zusammenhang mit aktienbasierten Vergütungsprogrammen, Kapitalmaßnahmen oder der Bedienung anderer Verpflichtungen stehen. Zu den konkreten Hintergründen der aktuellen Veränderung machte die Deutsche Börse in den EQS-Mitteilungen jedoch keine weiteren Angaben.

    Die Veröffentlichung dient der Erfüllung gesetzlicher Transparenzpflichten gegenüber dem Kapitalmarkt. Sie erlaubt Investoren, die Entwicklung der Aktien- und Stimmrechtsstruktur des Unternehmens nachzuvollziehen. Die Deutsche Börse AG ist in Frankfurt am Main ansässig und betreibt unter anderem Handelsplätze sowie Infrastruktur- und Clearingdienste für die Finanzmärkte. Die Mitteilungen wurden am 15. September 2026 über den Nachrichtendienst EQS veröffentlicht.



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    Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,29 % und einem Kurs von 277,9EUR auf Lang & Schwarz (17. September 2026, 07:56 Uhr) gehandelt.




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