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    Helios Solar korrigiert Stimmrechte: IWC raus, Lim Ming How bei 13,16 %

    **Helios Solar korrigiert Stimmrechtsangaben: IWC Management ohne Beteiligung, Lim Ming How mit 13,16 Prozent**

    Die Helios Solar AG hat am 16. September 2026 zwei korrigierte Stimmrechtsmitteilungen veröffentlicht. Im Mittelpunkt steht eine Berichtigung früherer Angaben vom 3. August, die am 6. August publiziert worden waren. Dabei wird die Zuordnung eines Aktienpakets von vier Millionen Helios-Solar-Aktien präzisiert.

    Nach der korrigierten Mitteilung werden dem singapurischen Investor und Manager Lim Ming How insgesamt 13,16 Prozent der Stimmrechte an Helios Solar zugerechnet. Das entspricht vier Millionen Aktien. Die zugrunde liegenden Stimmrechte werden der CCC Capital Management Pte Ltd mit Sitz in Singapur zugeordnet. Lim Ming How gilt damit als die maßgeblich kontrollierende beziehungsweise zurechnungsberechtigte Person hinter dieser Beteiligung.

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    Die Schwelle wurde den Angaben zufolge bereits am 28. Juli 2026 überschritten beziehungsweise berührt. Bezogen auf insgesamt 30,4 Millionen Stimmrechte der Helios Solar AG entspricht das Aktienpaket exakt 13,16 Prozent. Instrumente wie Optionen, Wandlungsrechte oder sonstige Finanzinstrumente hält Lim Ming How nach der Mitteilung nicht. Die Beteiligung entfällt somit vollständig auf zugerechnete Stimmrechte; eigene, direkt gehaltene Aktien werden nicht ausgewiesen.

    Parallel zog die IWC Management Pte Ltd eine frühere Stimmrechtsmitteilung vollständig zurück. In der ursprünglichen Meldung war dem Unternehmen ebenfalls ein Anteil von 13,16 Prozent zugerechnet worden. Diese Zuordnung erfolgte damals mit Verweis auf die Verwaltung eines Investmentvermögens gemäß § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG. Nach der nun veröffentlichten Klarstellung war diese Annahme jedoch nicht zutreffend.

    IWC Management hält nach eigenen Angaben weder direkt noch indirekt Stimmrechte an Helios Solar. Auch bestehen demnach keine sonstigen Zurechnungstatbestände. Die Gesellschaft wird weder von einem anderen Unternehmen beherrscht noch beherrscht sie Unternehmen, denen Stimmrechte an Helios Solar zuzurechnen wären. Die am 3. August abgegebene und am 6. August veröffentlichte Meldung wurde daher zurückgenommen.

    Für die Aktionärsstruktur bedeutet die Korrektur vor allem eine formale und rechtliche Präzisierung der Eigentümer- und Zurechnungskette. Die gemeldete Beteiligung von 13,16 Prozent bleibt bestehen, wird nun aber eindeutig Lim Ming How beziehungsweise der CCC Capital Management zugeordnet. Hinweise auf eine zusätzliche Beteiligung der IWC Management oder auf Veränderungen durch Finanzinstrumente enthält die aktuelle Veröffentlichung nicht. Die Korrekturen schaffen damit mehr Transparenz über die tatsächliche Stimmrechtskontrolle bei Helios Solar.



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    Die HELIOS SOLAR AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,26 % und einem Kurs von 3,82EUR auf Lang & Schwarz (17. September 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.






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