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    Nexum Group: Vier Finanzberichte sollen am 23. September erscheinen

    **Nexum Group kündigt Veröffentlichung mehrerer Finanzberichte an**

    Die Nexum Group AG wird am 23. September 2026 mehrere Finanzberichte auf ihrer Unternehmenswebsite veröffentlichen. Das teilte das Münchner Unternehmen am 16. September über den Meldungsdienst EQS mit. Die Vorabbekanntmachungen erfolgen gemäß den gesetzlichen Vorgaben der §§ 114, 115 und 117 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG).

    Angekündigt ist zunächst der Konzern-Jahresfinanzbericht für das Geschäftsjahr 2023. Der Bericht soll in deutscher Sprache erscheinen und auf der Internetseite der Gesellschaft im Bereich „Financial Reports“ abrufbar sein. Ebenfalls für den 23. September vorgesehen ist der Jahresfinanzbericht für das Geschäftsjahr 2024. Auch dieser Bericht wird deutschsprachig veröffentlicht.

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    Darüber hinaus plant die Nexum Group die Veröffentlichung zweier Halbjahres- beziehungsweise Quartalsberichte. Für das Geschäftsjahr 2024 ist ein Finanzbericht für das Halbjahr beziehungsweise zweite Quartal (Q2) angekündigt. Ein entsprechender Bericht soll zudem für das Geschäftsjahr 2025 erscheinen. Beide Dokumente werden ebenfalls am 23. September 2026 in deutscher Sprache online gestellt.

    Mit der gebündelten Veröffentlichung stellt die Nexum Group Finanzinformationen für mehrere zurückliegende Berichtszeiträume bereit. Die Mitteilungen selbst enthalten noch keine Angaben zu Umsatz, Ergebnis, Cashflow, Verschuldung oder operativen Entwicklungen. Auch Aussagen zur Geschäftsentwicklung, zur Bilanzqualität oder zu den Erwartungen des Managements sind in den Vorankündigungen nicht enthalten. Diese Informationen werden erst mit der Veröffentlichung der jeweiligen Finanzberichte verfügbar sein.

    Die Dokumente sollen unter **https://www.nexum-group.de/de/financial-reports** bereitgestellt werden. Die Nexum Group AG hat ihren Sitz in München, Ludwigstraße 9. Als börsen- beziehungsweise kapitalmarktrechtlich relevante Gesellschaft unterliegt sie den genannten Veröffentlichungspflichten. Die Meldungen wurden über die EQS Distributionsservices verbreitet, die unter anderem gesetzliche Meldepflichten, Unternehmensnachrichten und Finanzinformationen abdecken.

    Auffällig ist, dass die Gesellschaft Berichte für die Geschäftsjahre 2023, 2024 und 2025 zeitgleich ankündigt. Aus der Mitteilung geht jedoch nicht hervor, aus welchem Grund die Veröffentlichung der Berichte gebündelt erfolgt oder ob sich daraus Änderungen im Berichtskalender ergeben. Ebenso bleibt offen, ob die Dokumente geprüft beziehungsweise testiert sind. Die Vorabmeldungen dienen ausschließlich der Ankündigung des Veröffentlichungstermins und enthalten keine Bewertung der finanziellen Lage des Unternehmens.

    Für Anleger und andere Kapitalmarktteilnehmer dürfte der 23. September daher ein wichtiger Termin sein. Erst die vollständigen Berichte werden Aufschluss über die wirtschaftliche Entwicklung der Nexum Group in den betreffenden Perioden geben.



    Nexum Group

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    Die Nexum Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +12,50 % und einem Kurs von 90,00EUR auf Frankfurt (17. August 2026, 08:03 Uhr) gehandelt.




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