Gefährliche Entwicklung

Sollte diese Zone nachhaltig und mindestens auf Tagesbasis nach unten durchbrochen werden, dürfte sich das negative Szenario weiter bestätigen. Dann könnten zunächst Kurse von 914,91 US-Dollar und anschließend sogar 890,94 US-Dollar in den Fokus rücken. Ein solcher Kursverlauf könnte für Anleger, die auf fallende Kurse setzen, entsprechend interessant werden.

Aus charttechnischer Sicht ist das Verkaufssignal allerdings noch nicht vollständig bestätigt. Aktuell kämpft die Goldman-Sachs-Aktie noch um die wichtige Unterstützung bei 970,49 US-Dollar. Direkt darunter verläuft zudem der 200-Tage-Durchschnitt bei 942,12 US-Dollar. Diese beiden Marken bilden damit eine entscheidende Unterstützungszone.

Noch ist das negative Szenario jedoch nicht besiegelt. Auf der Oberseite besteht weiterhin die Möglichkeit einer dynamischen Erholung. Dafür müsste die Aktie allerdings mindestens die Marke von 1.045 US-Dollar zurückerobern. Ein Anstieg darüber würde das drohende Verkaufssignal deutlich abschwächen. In diesem Fall könnte anschließend wieder ein Kursniveau von 1.095 US-Dollar ins Visier genommen werden.

Trading-Strategie:

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SHORT

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Stop-Sell-Order : 942,00 US-Dollar

Kursziele : 914,91 und 890,94 US-Dollar

Renditechance via DN35SZ : 85 Prozent

Anlagehorizont : 1 - 3 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Goldman Sachs Group Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU96G1 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,85 - 0,86 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 885,0775 US-Dollar Basiswert: Goldman Sachs Group Inc. KO-Schwelle: 885,0775 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 981,50 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 9,93 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN35SZ Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,86 - 0,87 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 1.077,3749 US-Dollar Basiswert: Goldman Sachs Group Inc. KO-Schwelle: 1.077,3749 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 981,50 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 890,94 US-Dollar Hebel: 10,00 Kurschance: + 85 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.