Großes Trendwendesignal weiter in Arbeit

Gelingt der Aktie der nachhaltige Sprung über diese Marke, könnte zunächst ein Kursziel von 31,60 Euro erreicht werden. Darüber hinaus rückt der seit März 2025 bestehende Abwärtstrend bei rund 32,75 Euro in den Fokus.

Seit April bildet sich im Kursverlauf der Telekom-Aktie möglicherweise eine sogenannte umgekehrte Schulter-Kopf-Schulter-Formation. In der Charttechnik gilt dieses Muster häufig als Hinweis auf eine bevorstehende Trendwende. Entscheidend ist dabei die sogenannte Nackenlinie bei 29,55 Euro.

Mit dem Einsatz des Call-Optionsscheins WKN DN4G3P würde sich daraus eine Gesamtrenditechance von attraktiven 140 Prozent ergeben.

Auf der Unterseite kommt es dagegen darauf an, dass die beiden gleitenden Durchschnitte EMA 50 und EMA 200 im Bereich zwischen 28,12 und 28,22 Euro nachhaltig verteidigt werden. Ein Unterschreiten dieser Unterstützungszone würde die positive Chartformation zunehmend gefährden. In diesem Fall könnten zunächst Rücksetzer bis 26,64 Euro und darunter sogar bis in den Bereich von 25,54 Euro folgen.

Trading-Strategie:

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LONG

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Stop-Buy-Order : 29,55 Euro

Kursziele : 31,60 und 32,75 Euro

Renditechance via DN4G3P : 140 Prozent

Anlagehorizont : 1 - 3 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Deutsche Telekom AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN4G3P Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,55 - 2,63 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 26,2645 Euro Basiswert: Deutsche Telekom AG KO-Schwelle: 26,2645 Euro akt. Kurs Basiswert: 28,80 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 32,75 Euro Hebel: 10,96 Kurschance: + 140 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU9F97 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 3,14 - 3,22 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 31,934 Euro Basiswert: Deutsche Telekom AG KO-Schwelle: 31,934 Euro akt. Kurs Basiswert: 28,80 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 8,94 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.