Almonty Industries, Internet Initiative & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen
Foto: Marek SLUSARCZYK - stock.adobe.com
? Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
|Rang
|Wertpapier
|Forum
|News
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|DroneShield
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|Nebius Group Registered (A)
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|Almonty Industries
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|Ballard Power Systems
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|Allianz
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|Volatus Aerospace
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? Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
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Präsentiert von
|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Forum
|News
|?
|Almonty Industries
|138
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|Newron Pharmaceuticals
|42
|?
|?
|?
|Atos Group
|39
|?
|?
|BioNTech
|31
|?
|?
|Verbio
|25
|?
|?
|Berentzen-Gruppe
|17
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? Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Forum
|News
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|Internet Initiative
|+6,67 %
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|DroneShield
|+6,45 %
|?
|?
|?
|Nebius Group Registered (A)
|+5,82 %
|?
|?
|?
|Bilfinger
|-9,51 %
|?
|?
|?
|Eurobio-Scientific
|-13,56 %
|?
|?
|?
|Fluence Energy Registered (A)
|-14,20 %
|?
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DroneShield
Wochenperformance: +2,50 %
Wochenperformance: +2,50 %
Platz 1
Nebius Group Registered (A)
Wochenperformance: -5,11 %
Wochenperformance: -5,11 %
Platz 2
Almonty Industries
Wochenperformance: -25,26 %
Wochenperformance: -25,26 %
Platz 3
Ballard Power Systems
Wochenperformance: -9,99 %
Wochenperformance: -9,99 %
Platz 4
Allianz
Wochenperformance: +3,07 %
Wochenperformance: +3,07 %
Platz 5
Volatus Aerospace
Wochenperformance: +14,24 %
Wochenperformance: +14,24 %
Platz 6
Almonty Industries
Wochenperformance: -25,26 %
Wochenperformance: -25,26 %
Platz 7
Newron Pharmaceuticals
Wochenperformance: -7,91 %
Wochenperformance: -7,91 %
Platz 8
Atos Group
Wochenperformance: -0,31 %
Wochenperformance: -0,31 %
Platz 9
BioNTech
Wochenperformance: -0,06 %
Wochenperformance: -0,06 %
Platz 10
Verbio
Wochenperformance: -0,32 %
Wochenperformance: -0,32 %
Platz 11
Berentzen-Gruppe
Wochenperformance: +26,00 %
Wochenperformance: +26,00 %
Platz 12
Internet Initiative
Wochenperformance: +1,41 %
Wochenperformance: +1,41 %
Platz 13
DroneShield
Wochenperformance: +2,50 %
Wochenperformance: +2,50 %
Platz 14
Nebius Group Registered (A)
Wochenperformance: -5,11 %
Wochenperformance: -5,11 %
Platz 15
Bilfinger
Wochenperformance: -15,98 %
Wochenperformance: -15,98 %
Platz 16
Eurobio-Scientific
Wochenperformance: +11,11 %
Wochenperformance: +11,11 %
Platz 17
Fluence Energy Registered (A)
Wochenperformance: -24,52 %
Wochenperformance: -24,52 %
Platz 18
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