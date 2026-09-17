Aufwärtsdrang bei Gold – 4.304,82 USD erreicht

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Zur Veranschaulichung: Vor 5 Jahren notierte Gold bei 1.770,07USD. Aus einer Anlage von 5.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 4.304,82USD ein Wert von 12.160,0USD geworden – ein Gewinn von +143,20 %.

Gold zeigt sich fester:auf 4.304,82. Der Aufwärtstrend bleibt intakt und stützt die Erwartungen vieler Anleger.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Golds Rücksetzer nach der Fed-Zinserhöhung und die Frage, ob eine Bärenfalle bzw. Bodenbildung vorliegt. Technisch gelten 4.253–4.291 USD als wichtige Unterstützung, 4.335–4.425 USD als Widerstandszone; ein Ausbruch könnte den Aufwärtstrend bestätigen. Steigende Renditen und ein starker Dollar belasten, geopolitische Risiken stützen. Zudem werden Goldminen nach der Rallye sowie mögliche Übernahmen schuldenfreier Produzenten diskutiert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Gold eingestellt.

Informationen zu Gold

Gold wird seit Jahrtausenden als Zahlungsmittel und Wertanlage genutzt. Heute gilt es als Inflationsschutz und Krisenmetall. Der Kurs spiegelt Erwartungen zu Zinspolitik, Wirtschaftsdaten und geopolitischen Risiken wider. Besonders in Zeiten politischer Unsicherheit fließt Kapital verstärkt in das Edelmetall.

ETCs auf Gold

Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

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