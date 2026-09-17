Silber explodiert plus +1,28 % auf 63,77 USD

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Ein Rückblick: Wer vor 5 Jahren 1.000USD in Silber angelegt hat, zahlte damals 23,16014USD. Heute, bei 63,77USD, wäre daraus ein Vermögen von 2.753,44USD geworden – ein Plus von +175,34 %.

Der Markt zeigt klare Stärke: Silber gewinntund erreicht 63,77. Investoren setzen verstärkt auf das Edelmetall, was die Rally weiter antreibt.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um einen möglichen weiteren Rückgang des Silberpreises auf etwa 60–63 US-Dollar, nachdem eine technische Schulterlinie gebrochen worden sei. Die erwartete US-Zinserhöhung gilt teilweise als eingepreist, könnte kurzfristig aber zusätzlichen Druck ausüben; anschließend wird eine Erholung erwartet. Kursziele über 100 US-Dollar beziehungsweise 120 US-Dollar werden zunehmend bezweifelt, da sich eine angebliche Knappheit bislang nicht in höheren Kursen zeigt. Steigende Anleiherenditen und mögliche Liquiditätsschocks gelten als Risiken, könnten Edelmetalle langfristig aber stützen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Silber eingestellt.

Informationen zu Silber

Silber gilt als „Gold des kleinen Mannes“. Preisbewegungen entstehen durch industrielle Nachfrage und Investoreninteresse. In Phasen hoher Inflation oder sinkender Realzinsen steigt oft die Attraktivität.

ETCs auf Silber

Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

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