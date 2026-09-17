🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare

    HL Klemove und Lenovo schließen Partnerschaft, um den Markt für autonomes Fahren anzuführen

    Gemeinsame Entwicklung von Hochleistungs-KI-Computing-Lösungen (HPC), um globale OEM-Möglichkeiten zu erschließen und Serienproduktionsprogramme auszuweiten

    SEOUL, Südkorea, 17. September 2026 /PRNewswire/ -- HL Klemove, der Spezialist für autonome Fahrlösungen der HL Group, hat eine strategische Partnerschaft mit dem globalen IT-Unternehmen Lenovo geschlossen, um den Markt für autonomes Fahren anzuführen. Am 8. September nahmen führende Führungskräfte beider Unternehmen an der Unterzeichnungszeremonie im Forschungs- und Entwicklungszentrum von Lenovo in Shanghai, China, teil, darunter HL Klemove-Präsident Yun Haeng Lee, CTO Dae Gun Hong und CMO Sung Kug Kim sowie Lenovo-Vizepräsident Peter Xu und COO Nix Luo.

    HL Klemove President Yun Haeng Lee (right) and Lenovo Vice President Peter Xu (left) pose for a photo at Lenovo’s R&D Center.

    Die Partnerschaft wird in mehreren Phasen umgesetzt. Im Mittelpunkt der ersten Phase steht die gemeinsame Entwicklung von HPC-Lösungen für Fahrzeuge, gefolgt von einer zweiten Phase zur Sicherung von Aufträgen und einer dritten Phase für die Serienproduktion. HL Klemove wird die globale Geschäftsentwicklung im OEM-Bereich sowie die Aktivitäten zur Serienfertigung leiten und dabei sein etabliertes Kundennetzwerk, seine lokale Marktexpertise und seine globalen Fertigungskapazitäten nutzen. Aufbauend auf seiner seit 2012 bestehenden Geschäftserfahrung im ADAS-Bereich hat das Unternehmen umfangreiches Know-how in der Serienfertigung von Sensor- und Steuerungskomponenten für ADAS-Systeme der Stufen 2 und 2+ gesammelt. Diese Produkte werden an den weltweiten Produktionsstandorten des Unternehmens in Südkorea, China, Indien und Nordamerika hergestellt. In Kombination mit seinen Systemintegrationsfähigkeiten und mehr als 2.700 Patenten strebt HL Klemove an, seine Position auf dem globalen Markt für Automobil-Computing und ADAS durch die Zusammenarbeit mit Lenovo weiter zu stärken.

    „Durch die Kombination der technologischen Expertise, der Vertriebskompetenzen und der Produktionskapazitäten von HL Klemove mit den fortschrittlichen Konstruktionskompetenzen von Lenovo im Bereich der Steuerungen für autonomes Fahren werden wir unseren Wettbewerbsvorteil auf dem globalen Markt ausbauen", sagte Yun Haeng Lee, Präsident von HL Klemove. „Durch diese Partnerschaft werden wir die Entwicklung differenzierter Automotive-Computing-Lösungen beschleunigen, die den sich wandelnden Anforderungen globaler OEM-Kunden gerecht werden."

    Peter Xu, Vizepräsident und Leiter des Geschäftsbereichs Automotive Computing bei Lenovo, erklärte: „Lenovo erweitert sein KI-Computing-Geschäft auf den Bereich Automotive Computing, wobei der Schwerpunkt auf autonomem Fahren der Stufe 4 und ADAS liegt. Durch die Nutzung der Fertigungskapazitäten und des globalen Lieferantennetzwerks von HL Klemove werden wir unseren Einstieg in neue Märkte beschleunigen."

    Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/hl-klemove-und-lenovo-schlieWen-partnerschaft-um-den-markt-fur-autonomes-fahren-anzufuhren-302881234.html






    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    HL Klemove und Lenovo schließen Partnerschaft, um den Markt für autonomes Fahren anzuführen Gemeinsame Entwicklung von Hochleistungs-KI-Computing-Lösungen (HPC), um globale OEM-Möglichkeiten zu erschließen und Serienproduktionsprogramme auszuweitenSEOUL, Südkorea, 17. September 2026 /PRNewswire/ - HL Klemove, der Spezialist für autonome …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     