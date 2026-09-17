HL Klemove und Lenovo schließen Partnerschaft, um den Markt für autonomes Fahren anzuführen

SEOUL, Südkorea, 17. September 2026 /PRNewswire/ -- HL Klemove, der Spezialist für autonome Fahrlösungen der HL Group, hat eine strategische Partnerschaft mit dem globalen IT-Unternehmen Lenovo geschlossen, um den Markt für autonomes Fahren anzuführen. Am 8. September nahmen führende Führungskräfte beider Unternehmen an der Unterzeichnungszeremonie im Forschungs- und Entwicklungszentrum von Lenovo in Shanghai, China, teil, darunter HL Klemove-Präsident Yun Haeng Lee, CTO Dae Gun Hong und CMO Sung Kug Kim sowie Lenovo-Vizepräsident Peter Xu und COO Nix Luo.

Die Partnerschaft wird in mehreren Phasen umgesetzt. Im Mittelpunkt der ersten Phase steht die gemeinsame Entwicklung von HPC-Lösungen für Fahrzeuge, gefolgt von einer zweiten Phase zur Sicherung von Aufträgen und einer dritten Phase für die Serienproduktion. HL Klemove wird die globale Geschäftsentwicklung im OEM-Bereich sowie die Aktivitäten zur Serienfertigung leiten und dabei sein etabliertes Kundennetzwerk, seine lokale Marktexpertise und seine globalen Fertigungskapazitäten nutzen. Aufbauend auf seiner seit 2012 bestehenden Geschäftserfahrung im ADAS-Bereich hat das Unternehmen umfangreiches Know-how in der Serienfertigung von Sensor- und Steuerungskomponenten für ADAS-Systeme der Stufen 2 und 2+ gesammelt. Diese Produkte werden an den weltweiten Produktionsstandorten des Unternehmens in Südkorea, China, Indien und Nordamerika hergestellt. In Kombination mit seinen Systemintegrationsfähigkeiten und mehr als 2.700 Patenten strebt HL Klemove an, seine Position auf dem globalen Markt für Automobil-Computing und ADAS durch die Zusammenarbeit mit Lenovo weiter zu stärken.

„Durch die Kombination der technologischen Expertise, der Vertriebskompetenzen und der Produktionskapazitäten von HL Klemove mit den fortschrittlichen Konstruktionskompetenzen von Lenovo im Bereich der Steuerungen für autonomes Fahren werden wir unseren Wettbewerbsvorteil auf dem globalen Markt ausbauen", sagte Yun Haeng Lee, Präsident von HL Klemove. „Durch diese Partnerschaft werden wir die Entwicklung differenzierter Automotive-Computing-Lösungen beschleunigen, die den sich wandelnden Anforderungen globaler OEM-Kunden gerecht werden."

Peter Xu, Vizepräsident und Leiter des Geschäftsbereichs Automotive Computing bei Lenovo, erklärte: „Lenovo erweitert sein KI-Computing-Geschäft auf den Bereich Automotive Computing, wobei der Schwerpunkt auf autonomem Fahren der Stufe 4 und ADAS liegt. Durch die Nutzung der Fertigungskapazitäten und des globalen Lieferantennetzwerks von HL Klemove werden wir unseren Einstieg in neue Märkte beschleunigen."

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