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    Drohnenangriff auf Aramco

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    Öl-Schock abgewehrt? Aramco kämpft um die wichtigste Pipeline der Welt

    Nach Drohnenangriffen auf Saudi-Arabiens wichtigste Ölleitung arbeitet Aramco an einer Notlösung. Die Wiederaufnahme könnte die Märkte beruhigen – doch das Risiko bleibt.

    Für Sie zusammengefasst
    • Aramco plant Teilbetrieb der beschädigten Pipeline
    • Reparatur der Leitung kann mehrere Wochen dauern
    • Anleger bleiben wegen hoher Risiken vorsichtig
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    Drohnenangriff auf Aramco - Öl-Schock abgewehrt? Aramco kämpft um die wichtigste Pipeline der Welt
    Foto: OpenAI

    Der saudische Ölkonzern Saudi Aramco arbeitet mit Hochdruck daran, seine strategisch wichtige Ost-West-Pipeline teilweise wieder in Betrieb zu nehmen. Nach Informationen von Bloomberg soll ein beschädigter Abschnitt der 1.200 Kilometer langen Leitung zunächst umgangen werden, um einen Teil der Kapazität zurückzubringen. Eine vollständige Reparatur könnte dagegen mehrere Wochen dauern.

    Die Pipeline war am 10. September nach Drohnenangriffen außer Betrieb genommen worden. Sie verbindet die großen Ölfelder im Osten Saudi-Arabiens mit dem Hafen Yanbu am Roten Meer und ermöglicht es dem Königreich, einen Teil seiner Ölexporte an der Straße von Hormus vorbei umzuleiten. Genau diese Funktion macht die sogenannte East-West Pipeline zu einem strategischen Kernstück der globalen Energieversorgung.

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    Nach den Angriffen war die Sorge an den Ölmärkten groß: Die Leitung kann je nach Ausbauzustand mehrere Millionen Barrel Öl pro Tag transportieren. Marktteilnehmer fürchteten, dass ein länger andauernder Ausfall einen erheblichen Teil des weltweiten Angebots treffen könnte. Schätzungen zufolge standen zeitweise bis zu vier Prozent der globalen Ölversorgung im Fokus der Anleger. Um die Auswirkungen zu begrenzen, versucht Saudi Aramco nun, beschädigte Bereiche zu umgehen und zumindest einen Teil der Transportkapazität wiederherzustellen. Berichten zufolge könnte ein erster Teil der Förderung bereits innerhalb weniger Tage wieder durch die Pipeline fließen. Die vollständige Wiederinbetriebnahme wird jedoch weiterhin innerhalb eines Zeitraums von bis zu sechs Wochen angestrebt.

    Für den weltgrößten Ölkonzern steht dabei nicht nur die Produktion, sondern auch die Rolle Saudi-Arabiens als verlässlicher Lieferant auf dem Spiel. Aramco verfügt zwar über strategische Reserven und alternative Transportmöglichkeiten, doch die Pipeline gilt als wichtiger Sicherheitsmechanismus für Krisenzeiten. Die Aussicht auf eine schnellere Wiederaufnahme der Lieferungen sorgte zuletzt für etwas Entspannung am Ölmarkt. Die Preise gaben nach dem zwischenzeitlichen Anstieg über die Marke von 108 US-Dollar je Barrel wieder nach. Anleger bleiben jedoch vorsichtig, da die geopolitischen Risiken im Nahen Osten weiterhin hoch sind.

    Die aktuellen Ereignisse erinnern an frühere Angriffe auf saudische Energieanlagen. Bereits 2019 führten Drohnenangriffe auf Aramco-Anlagen zu erheblichen Sorgen über die globale Ölversorgung. Damals zeigte sich, wie verwundbar die Infrastruktur des größten Ölexporteurs der Welt trotz massiver Sicherheitsvorkehrungen bleibt. Für Anleger bleibt damit entscheidend: Kann Aramco die Pipeline dauerhaft stabilisieren – oder droht ein neuer geopolitischer Schock für Öl, Inflation und die globalen Märkte?

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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