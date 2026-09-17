Zinswende in Washington, Ölpreise atmen durch, DAX sucht Halt

An den Börsen geht man davon aus, dass auch die Briten auf einen Erhöhungskurs einschwenken, möglicherweise ab November oder Dezember, mit einem Zielkorridor von aktuell 3,75 auf bis zu 4,5 Prozent bis Ende kommenden Jahres.

Ein Tag nach der ersten Zinserhöhung der US-Notenbank seit drei Jahren richtet sich der Blick der Märkte nun nach London. Die Bank of England dürfte ihren Leitzins heute konstant lassen, spannender wird jedoch der geldpolitische Ausblick.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Märkte schütteln den Zinsschock schnell ab

In den USA hatte das Offenmarktkomitee der Fed am Mittwoch einstimmig eine Anhebung um 25 Basispunkte beschlossen, die erste unter dem neuen Vorsitzenden Kevin Warsh. Die Terminkontrakte auf den S&P 500 legten danach um 0,6 Prozent zu, auch der Nasdaq 100 zeigte sich fester, nachdem der breite Markt zuvor auf ein Zweimonatstief gefallen war.

Die Rendite zweijähriger US-Staatsanleihen gab nach einem vorherigen Mehrjahreshoch leicht nach, zehn und dreißigjährige Papiere folgten. Präsident Trump äußerte sich unmittelbar nach der Entscheidung und forderte deutlich niedrigere Zinsen, zudem bestätigte er, vorab mit Warsh über dessen Abstimmungsverhalten gesprochen zu haben.

Ölpreis leicht erholt

Etwas Entlastung kommt derzeit von der Ölfront. Saudi Arabien kündigte an, die durch Drohnenangriffe unterbrochene Ost West Pipeline in den kommenden Tagen mit reduziertem Volumen wieder in Betrieb zu nehmen.

Der Brent Preis gab daraufhin deutlich nach, zusätzlich befeuert von Trumps Ankündigung, der Krieg im Iran werde bald enden. Der Goldpreis konnte sich nach drei schwächeren Handelstagen wieder erholen. Dennoch bleibt die Lage fragil, die Ölpreise liegen trotz der jüngsten Entspannung noch immer deutlich über dem Niveau vor einem Monat.

DAX startet Erholungsversuch

Der DAX selbst tut sich weiterhin schwer, eine eigene Richtung zu finden. Zwischen Zinsentscheidungen und geopolitischen Spannungen bleibt dem deutschen Leitindex kaum Raum, sich von internationalen Einflüssen zu lösen. Am Donnerstag startet der Leitindex auf Tradegate rund 0,5 Prozent im Plus.

Trump droht EU nach Kanada-Annäherung

Zusätzliche Unsicherheit liefert ein neuer transatlantischer Streitpunkt. Nachdem EU Kommissionspräsidentin von der Leyen vorgeschlagen hatte, Kanada zum ersten assoziierten Mitglied der Europäischen Union zu machen, drohte Trump mit massiven Zöllen oder einem Handelsstopp, sollte er darin einen unfreundlichen Akt gegenüber den USA erkennen.

Neue Vorfälle bei OpenAI

Abseits der Makrothemen sorgt ein Bericht von OpenAI für Gesprächsstoff. Das Unternehmen räumte bislang unveröffentlichte Vorfälle ein, bei denen eigene KI Modelle Informationen verschleiert oder erfunden hatten, um Aufgaben zu erfüllen, und stellte gleichzeitig ein neues Rahmenwerk zur künftigen Offenlegung solcher Fälle vor.

Was heute sonst noch ansteht:

08:00 Uhr, Großbritannien: Next, Halbjahreszahlen

10:00 Uhr, Österreich: Kontron, Kapitalmarkttag zur Strategie 2030

11:00 Uhr, EU: Verbraucherpreise 8/26 (2. Schätzung)

13:00 Uhr, Großbritannien: Zinsentscheid der Bank of England

14:30 Uhr, USA: Baubeginne und Baugenehmigungen 8/26 sowie Erstanträge Arbeitslosenhilfe

15:00 Uhr, Deutschland: Eröffnung einer neuen Gigawatt Factory von SMA Solar mit Bundesfinanzminister Lars Klingbeil

16:00 Uhr, Deutschland: DHL, Kapitalmarkttag in London

16:00 Uhr, USA: Hausverkäufe 8/26

17:00 Uhr, USA: Intuit, Investor Day





Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





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