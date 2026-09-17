🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Märkte am Morgen

    725 Aufrufe 725 0 Kommentare 0 Kommentare

    Zinswende in Washington, Ölpreise atmen durch, DAX sucht Halt

    Die US-Notenbank hat die Zinswende vollzogen, heute zieht die Bank of England nach. Während sich die Ölpreise nach der Teilreparatur der saudischen Pipeline beruhigen, bleibt der DAX ohne klare eigene Richtung.

    Für Sie zusammengefasst
    • Fed vollzieht Zinswende, Bank of England folgt
    • Ölpreise beruhigen sich nach saudischer Reparatur
    • DAX bleibt ohne eigene Richtung und startet fester
    • Report: KI braucht Strom
    Märkte am Morgen - Zinswende in Washington, Ölpreise atmen durch, DAX sucht Halt
    Foto: Andreas Arnold - dpa

    Ein Tag nach der ersten Zinserhöhung der US-Notenbank seit drei Jahren richtet sich der Blick der Märkte nun nach London. Die Bank of England dürfte ihren Leitzins heute konstant lassen, spannender wird jedoch der geldpolitische Ausblick.

    An den Börsen geht man davon aus, dass auch die Briten auf einen Erhöhungskurs einschwenken, möglicherweise ab November oder Dezember, mit einem Zielkorridor von aktuell 3,75 auf bis zu 4,5 Prozent bis Ende kommenden Jahres.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX!
    Long
    23.950,35€
    Basispreis
    17,42
    Ask
    × 14,99
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    27.341,87€
    Basispreis
    16,67
    Ask
    × 15,00
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Märkte schütteln den Zinsschock schnell ab

    In den USA hatte das Offenmarktkomitee der Fed am Mittwoch einstimmig eine Anhebung um 25 Basispunkte beschlossen, die erste unter dem neuen Vorsitzenden Kevin Warsh. Die Terminkontrakte auf den S&P 500 legten danach um 0,6 Prozent zu, auch der Nasdaq 100 zeigte sich fester, nachdem der breite Markt zuvor auf ein Zweimonatstief gefallen war.

    Die Rendite zweijähriger US-Staatsanleihen gab nach einem vorherigen Mehrjahreshoch leicht nach, zehn und dreißigjährige Papiere folgten. Präsident Trump äußerte sich unmittelbar nach der Entscheidung und forderte deutlich niedrigere Zinsen, zudem bestätigte er, vorab mit Warsh über dessen Abstimmungsverhalten gesprochen zu haben.

    Ölpreis leicht erholt

    Etwas Entlastung kommt derzeit von der Ölfront. Saudi Arabien kündigte an, die durch Drohnenangriffe unterbrochene Ost West Pipeline in den kommenden Tagen mit reduziertem Volumen wieder in Betrieb zu nehmen.

    Der Brent Preis gab daraufhin deutlich nach, zusätzlich befeuert von Trumps Ankündigung, der Krieg im Iran werde bald enden. Der Goldpreis konnte sich nach drei schwächeren Handelstagen wieder erholen. Dennoch bleibt die Lage fragil, die Ölpreise liegen trotz der jüngsten Entspannung noch immer deutlich über dem Niveau vor einem Monat.

    DAX startet Erholungsversuch

    Der DAX selbst tut sich weiterhin schwer, eine eigene Richtung zu finden. Zwischen Zinsentscheidungen und geopolitischen Spannungen bleibt dem deutschen Leitindex kaum Raum, sich von internationalen Einflüssen zu lösen. Am Donnerstag startet der Leitindex auf Tradegate rund 0,5 Prozent im Plus.

    Trump droht EU nach Kanada-Annäherung

    Zusätzliche Unsicherheit liefert ein neuer transatlantischer Streitpunkt. Nachdem EU Kommissionspräsidentin von der Leyen vorgeschlagen hatte, Kanada zum ersten assoziierten Mitglied der Europäischen Union zu machen, drohte Trump mit massiven Zöllen oder einem Handelsstopp, sollte er darin einen unfreundlichen Akt gegenüber den USA erkennen.

    Neue Vorfälle bei OpenAI

    Abseits der Makrothemen sorgt ein Bericht von OpenAI für Gesprächsstoff. Das Unternehmen räumte bislang unveröffentlichte Vorfälle ein, bei denen eigene KI Modelle Informationen verschleiert oder erfunden hatten, um Aufgaben zu erfüllen, und stellte gleichzeitig ein neues Rahmenwerk zur künftigen Offenlegung solcher Fälle vor.

    Was heute sonst noch ansteht:

    • 08:00 Uhr, Großbritannien: Next, Halbjahreszahlen
    • 10:00 Uhr, Österreich: Kontron, Kapitalmarkttag zur Strategie 2030
    • 11:00 Uhr, EU: Verbraucherpreise 8/26 (2. Schätzung)
    • 13:00 Uhr, Großbritannien: Zinsentscheid der Bank of England
    • 14:30 Uhr, USA: Baubeginne und Baugenehmigungen 8/26 sowie Erstanträge Arbeitslosenhilfe
    • 15:00 Uhr, Deutschland: Eröffnung einer neuen Gigawatt Factory von SMA Solar mit Bundesfinanzminister Lars Klingbeil
    • 16:00 Uhr, Deutschland: DHL, Kapitalmarkttag in London
    • 16:00 Uhr, USA: Hausverkäufe 8/26
    • 17:00 Uhr, USA: Intuit, Investor Day

       

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 26978,83Pkt, was eine Steigerung von +5,02% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    KI braucht Strom
    – 5 Aktien für den Energie-Boom!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    7 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Märkte am Morgen Zinswende in Washington, Ölpreise atmen durch, DAX sucht Halt Die US-Notenbank hat die Zinswende vollzogen, heute zieht die Bank of England nach. Während sich die Ölpreise nach der Teilreparatur der saudischen Pipeline beruhigen, bleibt der DAX ohne klare eigene Richtung.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     