Märkte am Morgen
Zinswende in Washington, Ölpreise atmen durch, DAX sucht Halt
Die US-Notenbank hat die Zinswende vollzogen, heute zieht die Bank of England nach. Während sich die Ölpreise nach der Teilreparatur der saudischen Pipeline beruhigen, bleibt der DAX ohne klare eigene Richtung.
- Fed vollzieht Zinswende, Bank of England folgt
- Ölpreise beruhigen sich nach saudischer Reparatur
- DAX bleibt ohne eigene Richtung und startet fester
- Report: KI braucht Strom
Ein Tag nach der ersten Zinserhöhung der US-Notenbank seit drei Jahren richtet sich der Blick der Märkte nun nach London. Die Bank of England dürfte ihren Leitzins heute konstant lassen, spannender wird jedoch der geldpolitische Ausblick.
An den Börsen geht man davon aus, dass auch die Briten auf einen Erhöhungskurs einschwenken, möglicherweise ab November oder Dezember, mit einem Zielkorridor von aktuell 3,75 auf bis zu 4,5 Prozent bis Ende kommenden Jahres.
Märkte schütteln den Zinsschock schnell ab
In den USA hatte das Offenmarktkomitee der Fed am Mittwoch einstimmig eine Anhebung um 25 Basispunkte beschlossen, die erste unter dem neuen Vorsitzenden Kevin Warsh. Die Terminkontrakte auf den S&P 500 legten danach um 0,6 Prozent zu, auch der Nasdaq 100 zeigte sich fester, nachdem der breite Markt zuvor auf ein Zweimonatstief gefallen war.
Die Rendite zweijähriger US-Staatsanleihen gab nach einem vorherigen Mehrjahreshoch leicht nach, zehn und dreißigjährige Papiere folgten. Präsident Trump äußerte sich unmittelbar nach der Entscheidung und forderte deutlich niedrigere Zinsen, zudem bestätigte er, vorab mit Warsh über dessen Abstimmungsverhalten gesprochen zu haben.
Ölpreis leicht erholt
Etwas Entlastung kommt derzeit von der Ölfront. Saudi Arabien kündigte an, die durch Drohnenangriffe unterbrochene Ost West Pipeline in den kommenden Tagen mit reduziertem Volumen wieder in Betrieb zu nehmen.
Der Brent Preis gab daraufhin deutlich nach, zusätzlich befeuert von Trumps Ankündigung, der Krieg im Iran werde bald enden. Der Goldpreis konnte sich nach drei schwächeren Handelstagen wieder erholen. Dennoch bleibt die Lage fragil, die Ölpreise liegen trotz der jüngsten Entspannung noch immer deutlich über dem Niveau vor einem Monat.
DAX startet Erholungsversuch
Der DAX selbst tut sich weiterhin schwer, eine eigene Richtung zu finden. Zwischen Zinsentscheidungen und geopolitischen Spannungen bleibt dem deutschen Leitindex kaum Raum, sich von internationalen Einflüssen zu lösen. Am Donnerstag startet der Leitindex auf Tradegate rund 0,5 Prozent im Plus.
Trump droht EU nach Kanada-Annäherung
Zusätzliche Unsicherheit liefert ein neuer transatlantischer Streitpunkt. Nachdem EU Kommissionspräsidentin von der Leyen vorgeschlagen hatte, Kanada zum ersten assoziierten Mitglied der Europäischen Union zu machen, drohte Trump mit massiven Zöllen oder einem Handelsstopp, sollte er darin einen unfreundlichen Akt gegenüber den USA erkennen.
Neue Vorfälle bei OpenAI
Abseits der Makrothemen sorgt ein Bericht von OpenAI für Gesprächsstoff. Das Unternehmen räumte bislang unveröffentlichte Vorfälle ein, bei denen eigene KI Modelle Informationen verschleiert oder erfunden hatten, um Aufgaben zu erfüllen, und stellte gleichzeitig ein neues Rahmenwerk zur künftigen Offenlegung solcher Fälle vor.
Was heute sonst noch ansteht:
- 08:00 Uhr, Großbritannien: Next, Halbjahreszahlen
- 10:00 Uhr, Österreich: Kontron, Kapitalmarkttag zur Strategie 2030
- 11:00 Uhr, EU: Verbraucherpreise 8/26 (2. Schätzung)
- 13:00 Uhr, Großbritannien: Zinsentscheid der Bank of England
- 14:30 Uhr, USA: Baubeginne und Baugenehmigungen 8/26 sowie Erstanträge Arbeitslosenhilfe
- 15:00 Uhr, Deutschland: Eröffnung einer neuen Gigawatt Factory von SMA Solar mit Bundesfinanzminister Lars Klingbeil
- 16:00 Uhr, Deutschland: DHL, Kapitalmarkttag in London
- 16:00 Uhr, USA: Hausverkäufe 8/26
- 17:00 Uhr, USA: Intuit, Investor Day
Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion