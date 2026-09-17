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    Zuvor eingepreist

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    Bitcoin steigt trotz Zinserhöhung – was plant Warsh als Nächstes?

    Der Kryptomarkt trotzt der ersten Fed-Zinserhöhung seit drei Jahren. Doch Warsh signalisiert weitere Zinsschritte – wird das zur Belastung für Bitcoin?

    Für Sie zusammengefasst
    • Fed hebt Leitzins erstmals seit 2023 wieder an
    • Warsh kündigt weitere Zinsschritte gegen Inflation an
    • Bitcoin steigt, während Zcash deutlich zulegt
    • Report: KI braucht Strom
    Zuvor eingepreist - Bitcoin steigt trotz Zinserhöhung – was plant Warsh als Nächstes?
    Foto: Dall-E

    Bitcoin notiert am Donnerstagmorgen 0,5 Prozent höher bei 76.292 US-Dollar. Ethereum gewinnt 1,3 Prozent auf 2.437 US-Dollar.

    Der klare Gewinner ist jedoch Zcash. Der Privacy-Coin schießt um 17,15 Prozent auf 1.352 US-Dollar nach oben und setzt sich damit deutlich von den meisten anderen großen Kryptowährungen ab.

    Fed erhöht erstmals seit 2023 die Zinsen

    Auslöser der jüngsten Marktbewegungen ist die Entscheidung der US-Notenbank. Das Federal Open Market Committee stimmte einstimmig für eine Anhebung des Leitzinses um 25 Basispunkte auf 3,75 bis 4,00 Prozent. Es ist die erste Zinserhöhung der Federal Reserve seit Juli 2023.

    Der Schritt kam für die Märkte allerdings kaum überraschend. Bereits vor der Entscheidung hatten Prognosemärkte mit über 87 Prozent einen Zinsschritt um 25 Basispunkte eingepreist.

    Fed-Chef Kevin Warsh machte in seiner Rede zugleich deutlich, dass die Notenbank ihren Kampf gegen die Inflation noch nicht als beendet betrachtet. Die wirtschaftliche Aktivität zeige sich robust, während die finanziellen Bedingungen nach Einschätzung der Notenbank keineswegs besonders restriktiv seien.

    16 von 18 Fed-Vertretern rechnen laut den neuen Projektionen mit mindestens einer weiteren Zinserhöhung in diesem Jahr.

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    Goldman Sachs erwartet nächsten Zinsschritt bereits im Oktober

    Damit könnte die nächste Belastungsprobe für Bitcoin und andere Risikoanlagen schon Ende Oktober folgen. Goldman Sachs änderte nach der Fed-Sitzung seine Prognose und erwartet nun eine weitere Erhöhung um 25 Basispunkte beim nächsten Zinsentscheid im Oktober. Zuvor war die Bank nach dem September-Schritt von einer Pause ausgegangen.

    Laut CME-Futures wird eine weitere Anhebung im Oktober mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent eingepreist.

    Steigende Zinsen gelten grundsätzlich als Gegenwind für Kryptowährungen. Höhere Finanzierungskosten können die Liquidität für spekulative Anlagen reduzieren. Gleichzeitig werden verzinsliche Alternativen wie Staatsanleihen und Geldmarktanlagen attraktiver gegenüber Bitcoin, der selbst keine laufenden Zinserträge abwirft.

    Dass Bitcoin dennoch steigt, dürfte auch daran liegen, dass der aktuelle Zinsschritt weitgehend eingepreist war und die Fed bislang keinen aggressiven Straffungszyklus signalisiert.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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