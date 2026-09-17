Trump droht Europa mit Handelskrieg wegen Kanada-Deal

"Ich werde sehr ernsthafte Zölle verhängen oder den Handel mit Europa in vielen Bereichen stoppen", sollte ich zu der Überzeugung gelangen, dass es sich um einen feindlichen Akt handelt, sagte Trump am Mittwoch vor Journalisten. Gleichzeitig bezeichnete er die Idee einer möglichen assoziierten Mitgliedschaft Kanadas in der EU als "lächerlich". Kanada sei "ein schrecklicher Handelspartner" gewesen, erklärte der US-Präsident.

Der geplante Schulterschluss zwischen Kanada und der Europäischen Union ruft Widerstand aus Washington hervor. US-Präsident Donald Trump droht der EU mit neuen Strafzöllen oder sogar einer weitreichenden Einschränkung des Handels, sollte Brüssel die engere Anbindung Kanadas aus seiner Sicht als "feindlichen Akt" gegen die USA verfolgen.

Der Vorstoß zeigt, wie stark die geopolitische Dimension hinter der geplanten Annäherung zwischen Ottawa und Brüssel inzwischen geworden ist. Während die EU und Kanada den Ausbau ihrer Zusammenarbeit bei Verteidigung, Technologie, Energie und kritischen Rohstoffen vorantreiben wollen, interpretiert Washington die Entwicklung offenbar als mögliches Gegengewicht zu den USA.

Kanada versucht seit Monaten, seine wirtschaftliche Abhängigkeit von den Vereinigten Staaten zu reduzieren. Rund drei Viertel der kanadischen Exporte gehen traditionell in den US-Markt. Die Beziehungen zwischen den beiden Nachbarn haben sich jedoch mit der Präsidentschaft von Trump deutlich verschlechtert.

Nach gescheiterten Handelsgesprächen verhängte Trump zuletzt neue Zölle auf kanadische Waren. Ottawa reagierte mit Gegenmaßnahmen. Zusätzlich schränkte Washington kanadische Produkte bei staatlichen Beschaffungen ein. Kanadas Premierminister Mark Carney hatte deshalb wiederholt betont, dass sein Land neue wirtschaftliche und sicherheitspolitische Partnerschaften aufbauen müsse. Eine engere Verbindung zur EU wäre dabei ein strategischer Schritt, ohne die traditionelle Zusammenarbeit mit den USA vollständig aufzugeben.

Eine Eskalation mit Europa könnte auch die erst im vergangenen Jahr vereinbarte Handelsregelung zwischen Washington und Brüssel belasten. Das Abkommen sieht für die meisten EU-Exporte in die USA eine Zollobergrenze von 15 Prozent vor. Ob Trump tatsächlich neue Maßnahmen gegen die EU einleiten würde, ist allerdings offen. Unklar ist auch, welche rechtliche Grundlage Washington für zusätzliche Strafzölle gegen Europa nutzen könnte.

In Brüssel gibt es zudem noch keine endgültige Entscheidung über die konkrete Ausgestaltung der "assoziierten Mitgliedschaft" Kanadas. Der Status existiert bislang nicht im EU-Vertragsrecht und müsste erst zwischen den Mitgliedstaaten ausgearbeitet und ratifiziert werden.

Trotz der offenen Fragen hat die Ankündigung bereits eine politische Wirkung entfaltet: Der Streit um Kanada zeigt, dass sich die Handels- und Sicherheitsarchitektur der westlichen Welt verändert und die zentrale Rolle der USA dabei immer stärker in Frage gestellt wird. Auch dank Donald Trump.



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Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion





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