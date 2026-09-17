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    Argentiniens Kupfer-Pipeline nimmt Kurs in Richtung Produktion

    Argentiniens Kupfer-Pipeline nimmt Kurs in Richtung Produktion
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Argentiniens Bergbau gewinnt dynamisch an Fahrt, die Pipeline enthält Kupferprojekte für weit mehr als 1 Million Tonnen pro Jahr. Die reiche Geologie und Javier Mileis Reformpolitik haben Investoren überzeugt und sogar ganze Geschäftsmodelle in der Exploration begründet.

     

    Große Zusammenhänge auf einen einfachen Nenner bringen: So lässt sich die Philosophie des Kupferexplorers Argentina Metals (ISIN: CA04022C1095, WKN: A42CJA) beschreiben. Die Führungsetage um CEO Roger Clegg und Chairman Dr. Titus Gebel (Deutsche Rohstoff AG) verweist auf eine auffällige Diskrepanz in den Anden. Chile und Argentinien teilen sich große Gebiete des metallreichen Gebirges. Chile ist der größte Kupferproduzent der Welt. Argentinien produziert seit 2018 kein Kupfer mehr.

     

    So unglaublich diese Diskrepanz auch scheint, so einfach ist sie zu erklären. Argentinien hat sich gegenüber ausländischen Investoren über Jahrzehnte weitgehend abgeschottet. Dazu trugen komplexe bis prohibitive Kapitalverkehrs- und Devisenkontrollen, hohe Steuern und langwierige Bürokratie bei.

     

    Unter der Regentschaft des aktuellen argentinischen Präsidenten Javier Milei haben sich die Verhältnisse aus Investorensicht grundlegend verändert. Argentina Metals ist gewissermaßen eine Reaktion darauf: Das Unternehmen hat frühzeitig einen breiten Fuß in die Tür der kupferreichen Region Mendoza gestellt.

     

    Argentina Metals sichert sich XXL-Portfolio in Mendoza

     

    Knapp 150.000 Hektar Land hat sich der Explorer in der Gegend gesichert – aufgeteilt auf 26 Projekte. Der Vorteil eines Early Birds in dieser Konstellation: Es gibt keine privaten Lizenzgebühren, NSRs, Rückkaufsrechte oder Earn-in-Verpflichtungen mit Ausnahme der an die Provinz Mendoza zu zahlenden Lizenzgebühren. Im vierten Quartal soll die erste Feldsaison beginnen.

     

    Der Aufschwung im argentinischen Bergbau ist mit den Händen zu greifen (und oft genug in Form von Lithium-Verdunstungsbecken, Terrassierungen und Abraumhalden auch aus dem Weltraum zu sehen). Lange wurde über das geologische Potenzial des Landes geschrieben, nun können Analysten das zukünftige Metallangebot aus argentinischer Produktion jeden Tag ein Stück genauer einschätzen.

     

    Das Joint Venture Vicuña von BHP und Lundin Mining in der Provinz San Juan im Westen des Landes ist ein Beispiel für die Fortschritte, die der Sektor derzeit regelmäßig vermeldet. Der gestaffelte Entwicklungsplan sieht für Phase 1 Investitionen in Höhe von rund 7 Mrd. USD vor, die erste Produktion ist für 2030 geplant. Im zweiten Quartal 2026 konzentrierten sich die Arbeiten auf die Detailplanung, die Ausführungsplanung und erste Erdarbeiten. Ein Fuhrpark von 24 Lkw war im Einsatz und transportierte im Laufe des Quartals 1,1 Millionen Tonnen Material.

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