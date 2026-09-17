AKTIE IM FOKUS
Bilfinger schwer unter Druck wegen gesenkter Ziele
- Bilfinger senkt Jahresprognose wegen schwacher Nachfrage
- Umsatz sinkt leicht, Betriebsmarge deutlich
- Bilfinger-Aktie fällt im Handel um 8,6 Prozent
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Bilfinger steuern wegen einer gesenkten Jahresprognose auf ein Tief seit fast eineinhalb Jahren zu. Weil die Entwicklung im zweiten Halbjahr bislang hinter den Erwartungen zurückbleibt, rechnet der Industriedienstleister nun mit etwas weniger Umsatz und einer deutlich niedrigeren Betriebsmarge. Dies drückte den Kurs im Tradegate-Handel 8,6 Prozent unter den Xetra-Schlusskurs vom Vortag. Den Aktien droht unter der 70-Euro-Marke ein Tief seit April 2025.
Ein Händler sprach von einer "bitteren Gewinnwarnung", die angesichts des anhaltenden Kriegs im Nahen Osten vom Unternehmen mit einer weiterhin mauen Nachfrage begründet wurde. Bilfinger erwartet die operative Marge (Ebita) jetzt bei 3,2 bis 3,6 Prozent, wobei darin Einmalkosten für ein Sparprogramm enthalten sind. Darum bereinigt würde die Spanne bei 4,6 bis 5,0 Prozent liegen. Bilfinger war bereits bei der Vorlage der Halbjahreszahlen vorsichtiger geworden und hatte nur noch das untere Ende von 5,8 bis 6,2 Prozent in Aussicht gestellt. Der Börsianer verwies außerdem auf eine Kürzung des Cashflow-Ziels./tih/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bilfinger Aktie
Die Bilfinger Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -11,82 % und einem Kurs von 66,75 auf Tradegate (17. September 2026, 08:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bilfinger Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Bilfinger zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1600 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 114,13EUR. Von den letzten 8 Analysten der Bilfinger Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 102,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 92,00EUR was eine Bandbreite von +72,01 %/+55,14 % bedeutet.
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https://broker-test.de/trading-news/aktie-im-fokus-bilfinger-mit-35-dividendenrendite-charttechnisch-bis-zu-26-kurspotential-moeglich/
Der MDAX-Konzern Bilfinger, der als Dienstleister entlang der
gesamten Wertschöpfungskette von Industrieanlagen von den
Infrastrukturprogrammen der Bundesregierung profitieren dürfte,
spürt trotz hoher Nachfrage die Folgen verschobener
Kundenprojekte. Die schwächere Auslastung drückt auf die Margen
und hat die Aktie deutlich zurückgeworfen. Zugleich bleiben
Auftragsbestand und Projektpipeline solide, der Vorstand rechnet
mit Nachholeffekten in den kommenden Monaten.
PLATOW analysiert, ob die Risiken inzwischen ausreichend eingepreist sind oder die operative Delle noch länger auf der Aktie lasten könnte:
https://www.platow.de/deutsche-aktien/bilfinger-muss-die-wachstumsdelle-schnell-ausbuegeln/