Wacker Chemie vorbörslich im Plus trotz reduzierter Ziele

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Wacker Chemie Aktie

Die Wacker Chemie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,98 % und einem Kurs von 90,30 auf Tradegate (17. September 2026, 08:42 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Wacker Chemie Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Wacker Chemie zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0700 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 78,83EUR. Von den letzten 6 Analysten der Wacker Chemie Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 104,00EUR was eine Bandbreite von -30,60 %/+20,30 % bedeutet.