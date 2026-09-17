AKTIE IM FOKUS
Wacker Chemie vorbörslich im Plus trotz reduzierter Ziele
- Wacker-Aktien steigen vorbörslich um 2,1 Prozent
- Wacker gibt Ziele für Umsatz und Marge auf
- Margenziel von 15 Prozent gilt als realistisch
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Wacker Chemie sind trotz eines eingetrübten Ausblicks des Spezialchemiekonzerns am Donnerstag vorbörslich gefragt. Auf der Handelsplattform Tradegate stiegen sie im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs vom Vortag um 2,1 Prozent auf 90,55 Euro. Damit erholten sich die Papiere weiter von ihrer Talfahrt seit Anfang September. Für 2026 ist die Kursbilanz mit einem Plus von knapp 30 Prozent überdurchschnittlich gut.
Angesichts der wirtschaftlichen Lage in der Welt verabschiedet sich Wacker Chemie von seinen Zielen für die kommenden Jahre. Von einem Umsatz von rund 10 Milliarden Euro im Jahr 2030 ist keine Rede mehr. Die operative Marge (Ebitda) soll statt mehr als 20 Prozent nur noch etwa 15 Prozent erreichen. Das neue Margenziel dürfte als realistisch angesehen werden, kommentierte ein Händler und glaubt an eine positive Überraschung bei den Zahlen für das dritte Quartal 2026./edh/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Wacker Chemie Aktie
Die Wacker Chemie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,98 % und einem Kurs von 90,30 auf Tradegate (17. September 2026, 08:42 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Wacker Chemie Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Wacker Chemie zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0700 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 78,83EUR. Von den letzten 6 Analysten der Wacker Chemie Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 104,00EUR was eine Bandbreite von -30,60 %/+20,30 % bedeutet.