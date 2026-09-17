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    Kursgewinn von 100 %

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    Intel laut diesem Analysten eine Verdoppler-Aktie!

    Vom Tech-Oldie an der Börse zum KI-Gewinner: Intel hat innerhalb von zwölf Monaten rund 300 Prozent zugelegt. Ein Top-Analyst sagt dennoch fast eine Kurs-Verdopplung voraus. Ist Intel wirklich eine Verdoppler-Aktie?

    Kursgewinn von 100 % - Intel laut diesem Analysten eine Verdoppler-Aktie!
    Foto: Andrej Sokolow - dpa

    Lange galt Intel als Chip-Dino. Inzwischen ist der ehemalige Nachzügler einer der spektakulärsten Comeback-Titel der KI-Branche: Innerhalb von zwölf Monaten stieg die Aktie um mehr als 300 Prozent. Am Mittwoch kamen mehr als vier Prozent hinzu. Doch Melius Research glaubt, dass das erst der Anfang sein könnte.

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    Das 200-US-Dollar-Szenario

    Ben Reitzes von Melius Research hält binnen zwei Jahren 200 US-Dollar für möglich – knapp doppelt so viel wie der Mittwochsschlusskurs von 101,05 US-Dollar. Das offizielle Kursziel liegt bei 165 US-Dollar und damit rund 70 Prozent über dem Schlusskurs vom Dienstag. Das Votum lautet: "Kaufen".

    Die Rechnung hat zwei Säulen. Erstens müsste Intels Fertigungsprozess 14A im Jahr 2028 in die Massenproduktion gehen. Verpflichten sich Apple, Tesla und ein weiterer Hyperscaler, könnte dieser Teil der Story laut Reitzes rund 100 US-Dollar je Aktie wert sein.

    Zweitens setzt er auf das Produktgeschäft. Wenn die Preise für Server-Prozessoren und die Nachfrage nach Chips für KI-Agenten stabil bleiben und KI-PCs die Durchschnittspreise anheben, wären mehr als vier US-Dollar Gewinn je Aktie möglich. Zusammen ergebe das ein 200-US-Dollar-Szenario.

    Zusätzliche Fantasie liefern laut Reuters Gespräche mit SK Hynix. Der Speicherchipkonzern könnte einen Teil von Intels Werk in Ohio mieten, um erstmals in den USA zu fertigen. Fest steht der Deal jedoch noch nicht.

    Der Haken für Anleger:

    Doch die Wall Street ist skeptischer. Von 50 Analysten empfehlen nur 15 den Kauf, 33 raten zum Halten und zwei empfehlen den Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 114,10 US-Dollar, was einem Potenzial von nur 12,91 Prozent entspricht. Die Spanne reicht von 75 bis 200 US-Dollar.

    Die Antwort lautet: Ja, aber nur im optimistischen Melius-Szenario. Nach einem Kursplus von 300 Prozent ist Intel kein Selbstläufer: Damit 200 US-Dollar Realität werden, muss der Konzern bei 14A, Großkunden und KI-Chips nahezu perfekt liefern.

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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