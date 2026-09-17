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    Diesel in Deutschland teuer wie nie zuvor

    Für Sie zusammengefasst
    • Dieselpreis erreicht in Deutschland neuen Rekord
    • Liter Diesel kostet bundesweit 2,453 Euro
    • Der April-Rekord wurde damit deutlich übertroffen
    Diesel in Deutschland teuer wie nie zuvor
    Foto: Stringer - dpa

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Diesel ist in Deutschland so teuer wie nie zuvor. Am Mittwoch kostete ein Liter im bundesweiten Tagesdurchschnitt 2,453 Euro und übertraf damit den bisherigen Rekord aus dem April, wie aus Zahlen des ADAC hervorgeht./ruc/DP/stk


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