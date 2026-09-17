Huawei macht Ernst: Diese neuen KI-Chips sollen Nvidia herausfordern

Der 960DT soll im ersten Quartal 2027 erscheinen. Im dritten Quartal soll der Ascend 960PR folgen. Damit will Huawei seine Position im wachsenden Markt für KI-Rechenleistung weiter stärken.

Huawei will sein Geschäft mit KI-Chips deutlich ausbauen und Nvidia stärker herausfordern. Der chinesische Technologiekonzern plant dafür 2027 gleich zwei neue Halbleiter. Das sagte Reuters zufolge der rotierende Huawei-Verwaltungsratschef David Wang am Donnerstag bei einer Unternehmensveranstaltung in Shanghai.

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Millionen Chips als ein System

Huawei setzt dabei nicht allein auf leistungsfähigere Einzelchips. Der Konzern arbeitet zugleich daran, große Mengen an KI-Prozessoren miteinander zu verbinden. So sollen sie gemeinsam Aufgaben übernehmen können, für die die Rechenleistung eines einzelnen Chips nicht ausreicht.

Eine zentrale Rolle spielt dabei Huaweis UnifiedBus-Technologie. Wang bezeichnete sie als wichtiges Bindeglied für die nächste Generation großer KI-Systeme. Die Technologie soll den Datenaustausch zwischen den Chips beschleunigen und effizienter machen.

Nach Angaben des Huawei-Managers hat der Konzern bereits elf Halbleiter auf Basis von UnifiedBus für seine Großsysteme entwickelt. Die größten sogenannten Supercluster sollen bis zu eine Million KI-Prozessoren miteinander verbinden können.

Auch kleinere Systeme sind bereits im Einsatz. Huawei habe mehr als 1.000 sogenannte Supernodes an mehr als 370 Kunden ausgeliefert, erklärte Wang. Wie viele Chips jeweils in einem solchen System stecken, verriet er allerdings nicht.

US-Sanktionen treiben Huawei an

Huaweis Expansion fällt in eine Phase des intensiven Wettbewerbs zwischen China und den USA um die technologische Vorherrschaft bei künstlicher Intelligenz. Washington beschränkt den Zugang chinesischer Unternehmen zu bestimmten modernen Rechenchips und Anlagen für die Halbleiterproduktion.

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Das erhöht den Druck auf chinesische Konzerne, eigene Lösungen zu entwickeln. Werden die leistungsfähigsten ausländischen Chips knapp, könnten größere Verbünde aus heimischen Prozessoren einen Teil der fehlenden Rechenleistung ausgleichen. Voraussetzung ist allerdings, dass die Chips schnell und effizient miteinander kommunizieren können.

Huawei hat sich dadurch zu einem wichtigen chinesischen Anbieter von KI-Chips entwickelt. Der Abstand zu Nvidia bleibt jedoch erheblich. Der US-Konzern verfügt über eine etablierte Hardware- und Softwareplattform und eine große Entwicklergemeinschaft.

Auch Huawei versucht deshalb, sein eigenes Ökosystem auszubauen. Laut Wang zählt die KI-Chipplattform des Konzerns inzwischen 5.270 monatlich aktive Entwickler.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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