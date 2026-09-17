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    Horváth / Internationale Expansion: Horváth baut Präsenz in China mit ...

    Für Sie zusammengefasst
    • Horváth stärkt Präsenz in China mit drei Standorten
    • Beratung für europäische und chinesische Expansion
    • China prägt KI, Robotik und autonome Mobilität
    OTS - Horváth / Internationale Expansion: Horváth baut Präsenz in China mit ...
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    Internationale Expansion: Horváth baut Präsenz in China mit Standorten in Peking, Shanghai und Shenzhen aus
    Stuttgart (ots) -

    - Neue Standorte stärken Zugang zu einem der weltweit wichtigsten Innovations-, Technologie- und Wachstumsmärkte und tragen steigendem Beratungsbedarf europäischer Unternehmen Rechnung, für die China wichtiger Absatzmarkt und zugleich Wettbewerber ist
    - Lokale Präsenz schafft zudem starke Basis, um chinesische Unternehmen bei ihrer Internationalisierung und Expansion in europäische und weitere internationale Märkte zu begleiten
    - Ob autonome Mobilität, Industrial AI, Robotics oder Dark Factories - China setzt bei zentralen Zukunftstechnologien weltweit Maßstäbe

    Horváth baut seine Präsenz in China aufgrund des wachsenden Kundenportfolios dort aus und ist künftig mit Standorten in Peking, Shanghai und Shenzhen vertreten. Damit stärkt die internationale Managementberatung ihre Nähe zu einem der weltweit wichtigsten Innovations- und Wachstumsmärkte und begleitet auch europäische Unternehmen bei Ausbau und Weiterentwicklung ihrer China-Aktivitäten. Gleichzeitig ermöglicht die lokale Präsenz, chinesische Unternehmen noch besser bei ihrer Internationalisierung und Expansion in europäische und weitere internationale Märkte zu unterstützen. Die drei Standorte schaffen zusätzliche Verbindungen zu den politischen, wirtschaftlichen und technologischen Ökosystemen des Landes. Für seine europäischen Kunden erweitert Horváth damit den Zugang zu den Entwicklungen, die internationale Wettbewerbsdynamiken aktuell prägen. Dazu zählen insbesondere Fortschritte in industrieller KI und Robotics, in hochautomatisierter Produktion ("Dark Factories") und autonomem Fahren. So unterstützt Horváth Unternehmen dabei, die Auswirkungen auf das eigene Geschäft frühzeitig einzuordnen und die daraus entstehenden Chancen gezielt zu nutzen.

    Mit dem Ausbau seiner Präsenz in China trägt Horváth dem steigenden Beratungsbedarf und der insgesamt wachsenden Bedeutung Chinas für die globale Wirtschaft Rechnung und ermöglicht es, relevante Impulse noch schneller in die internationale Projektarbeit einzubeziehen. Gleichzeitig stärkt die Managementberatung ihre Rolle als Brücke zwischen Europa und China und fördert den Austausch von Wissen, Erfahrungen und Perspektiven zwischen beiden Wirtschaftsräumen.

    "Wer die Zukunft globaler Märkte verstehen will, muss China verstehen. Das Land ist längst nicht mehr nur ein bedeutender Wachstumsmarkt, sondern einer der wichtigsten Taktgeber für Innovation, Geschwindigkeit und Transformation", sagt Helmut Ahr, CEO von Horváth. "China ist in vielerlei Hinsicht das 'Gym for the World': Unternehmen lernen dort, sich in einem hochdynamischen Umfeld zu behaupten, Innovationen schnell in den Markt zu bringen und neue Geschäftsmodelle konsequent zu skalieren. Mit unserer erweiterten Präsenz investieren wir dort, wo Nähe zu Kunden, Märkten und zukunftsweisenden Entwicklungen besonders wichtig ist. Zugleich bauen wir damit unsere bereits globale Aufstellung gezielt weiter aus."

    Drei Standorte mit komplementären Stärken

    "China ist für viele Unternehmen sowohl wichtiger Markt als auch starker Wettbewerber. Für dieses Spannungsfeld suchen immer mehr Firmen fundierte Beratungslösungen. In den vergangenen Jahren haben wir insbesondere in den Bereichen Automotive und Technology in China bereits eine Vielzahl von Projekten erfolgreich begleitet und Kunden gewonnen. Mit drei neuen Standorten zeigen wir jetzt in den strategisch relevantesten Regionen noch stärkere Präsenz", sagt Georg Mrusek, Head of China Desk bei Horváth. Die drei Standorte Peking, Shanghai und Shenzhen erschließen unterschiedliche Perspektiven auf politische, wirtschaftliche und technologische Trends in China. "Peking bietet Zugang zu zentralen Entscheidungs- und Regulierungsstrukturen sowie zu den Unternehmenszentralen vieler führender chinesischer Unternehmen. Shanghai verbindet internationale Märkte, Unternehmen und Geschäftsentwicklung. Shenzhen steht für Innovation, Technologie und neue Geschäftsmodelle", so Horváth-Partner Mrusek.

    Fotos zur freien redaktionellen Verwendung (Quelle: Horváth):

    Standorteröffnung, Helmut Ahr & Georg Mrusek:

    http://www.horvath-partners.com/Horvath_China_Ahr_Mrusek

    Helmut Ahr:

    http://www.horvath-partners.com/Ahr_Helmut

    Georg Mrusek:

    http://www.horvath-partners.com/Mrusek_Georg

    Über Horváth

    Horváth ist eine internationale, unabhängige Managementberatung mit mehr als 1.300 Mitarbeitenden an Standorten in Europa, den USA und in Asien. Die auf Business Performance Improvement spezialisierte Beratung unterstützt Unternehmen und öffentliche Institutionen seit über 45 Jahren dabei, ihre Leistungsfähigkeit nachhaltig zu verbessern. Dabei greift Horváth auf ein starkes globales Ökosystem aus Technologiepartnern, Softwareanbietern und Systemintegratoren sowie auf ein Netzwerk aus mehr als 3.000 Senior Advisors und Interim Managern zurück. Mit tiefgehender funktionaler und Branchenexpertise, Technologie- und AI-Kompetenz sowie nachgewiesener Umsetzungsstärke begleitet Horváth Transformationsvorhaben von der strategischen Konzeption bis zur nachhaltigen Verankerung in der Organisation.

    Pressekontakt:

    Juliana Tunsch
    Horváth AG
    Rotebühlstraße 100
    70178 Stuttgart
    Tel. +49 711 66919-0
    presse@horváth-partners.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/172809/6353676 OTS: Horváth







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