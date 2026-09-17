🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWolftank-Adisa Holding AktievorwärtsNachrichten zu Wolftank-Adisa Holding
    65 Aufrufe 65 0 Kommentare 0 Kommentare

    Wolftank-Adisa Holding: Im 1. Halbjahr 2026 zurück in der Gewinnzone

    Wolftank meldet ein starkes erstes Halbjahr 2026: Mehr Umsatz, Rückkehr in die Gewinnzone und deutliches Wachstum im Kerngeschäft der Umweltdienstleistungen.

    Wolftank-Adisa Holding: Im 1. Halbjahr 2026 zurück in der Gewinnzone
    Foto: peopleimages - stock.adobe.com
    • Wolftank Group steigerte den Umsatz im ersten Halbjahr 2026 um 10,9 % auf 67,4 Mio. Euro (Vorjahr: 60,8 Mio. Euro).
    • Das Unternehmen kehrte in die Gewinnzone zurück: Das EBITDA lag bei 5,9 Mio. Euro, das EBIT bei 3,5 Mio. Euro und das Ergebnis nach Steuern bei 1,3 Mio. Euro.
    • Die Ergebnisverbesserung beruhte neben dem Wegfall einer italienischen Sonderbelastung vor allem auf Effizienzmaßnahmen, Kostendisziplin und erfolgreich abgerechneten Großprojekten.
    • Das Segment Umweltdienstleistungen wuchs deutlich: Der Umsatz stieg um 26,2 % auf 56,9 Mio. Euro; zudem wurden in Italien mehr als 100 Umwelt-Notfalleinsätze durchgeführt.
    • Der operative Cashflow verbesserte sich auf 7,0 Mio. Euro, während die Nettoverschuldung auf 15,3 Mio. Euro sank und die Eigenkapitalquote auf 19,8 % stieg.
    • Wolftank bestätigt die Jahresprognose 2026 mit rund 135 Mio. Euro Umsatz und einer EBITDA-Marge von 6–7 %; der Auftragsbestand von rund 118 Mio. Euro bietet dabei Visibilität für das restliche Jahr.

    Der Kurs von Wolftank-Adisa Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 3,7950EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,13 % im Plus.
    14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 3,7900EUR das entspricht einem Minus von -0,13 % seit der Veröffentlichung.


    Wolftank-Adisa Holding

    +6,39 %
    -4,17 %
    -2,39 %
    -16,08 %
    -48,53 %
    -73,99 %
    -86,02 %
    ISIN:AT0000A25NJ6WKN:A2PBHR
    Wolftank-Adisa Holding direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Geschenk Prämie Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Wolftank-Adisa Holding: Im 1. Halbjahr 2026 zurück in der Gewinnzone Wolftank meldet ein starkes erstes Halbjahr 2026: Mehr Umsatz, Rückkehr in die Gewinnzone und deutliches Wachstum im Kerngeschäft der Umweltdienstleistungen.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     