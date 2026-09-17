Wolftank-Adisa Holding: Im 1. Halbjahr 2026 zurück in der Gewinnzone
Wolftank meldet ein starkes erstes Halbjahr 2026: Mehr Umsatz, Rückkehr in die Gewinnzone und deutliches Wachstum im Kerngeschäft der Umweltdienstleistungen.
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- Wolftank Group steigerte den Umsatz im ersten Halbjahr 2026 um 10,9 % auf 67,4 Mio. Euro (Vorjahr: 60,8 Mio. Euro).
- Das Unternehmen kehrte in die Gewinnzone zurück: Das EBITDA lag bei 5,9 Mio. Euro, das EBIT bei 3,5 Mio. Euro und das Ergebnis nach Steuern bei 1,3 Mio. Euro.
- Die Ergebnisverbesserung beruhte neben dem Wegfall einer italienischen Sonderbelastung vor allem auf Effizienzmaßnahmen, Kostendisziplin und erfolgreich abgerechneten Großprojekten.
- Das Segment Umweltdienstleistungen wuchs deutlich: Der Umsatz stieg um 26,2 % auf 56,9 Mio. Euro; zudem wurden in Italien mehr als 100 Umwelt-Notfalleinsätze durchgeführt.
- Der operative Cashflow verbesserte sich auf 7,0 Mio. Euro, während die Nettoverschuldung auf 15,3 Mio. Euro sank und die Eigenkapitalquote auf 19,8 % stieg.
- Wolftank bestätigt die Jahresprognose 2026 mit rund 135 Mio. Euro Umsatz und einer EBITDA-Marge von 6–7 %; der Auftragsbestand von rund 118 Mio. Euro bietet dabei Visibilität für das restliche Jahr.
Der Kurs von Wolftank-Adisa Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 3,7950EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,13 %
im Plus.
14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 3,7900EUR das entspricht einem Minus von -0,13 % seit der Veröffentlichung.
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