ROUNDUP
Spritpreisrekorde: Jetzt ist auch Diesel teuer wie nie zuvor
- Dieselpreis erreicht in Deutschland neuen Rekord
- Benzin erreicht fünftes Rekordhoch in Folge
- Hohe Spritpreise erhöhen Monatskosten für Autofahrer
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Nach Benzin ist jetzt auch Diesel in Deutschland so teuer wie nie zuvor. Am Mittwoch kostete ein Liter im bundesweiten Tagesschnitt 2,453 Euro und übertraf damit den bisherigen Rekord aus dem April um 0,6 Cent, wie aus Zahlen des ADAC hervorgeht. Benzin ist bereits seit Tagen auf Rekordniveau. Am Mittwoch erreichte es sein fünftes Hoch in Folge bei 2,314 Euro pro Liter.
Die Spritpreise sind seit Beginn des Iran-Krieges Ende Februar außergewöhnlich hoch. Seit Ende August haben sie zudem erneut deutlich zugelegt. Insgesamt ist Diesel derzeit knapp 71 Cent teurer als am letzten Tag vor Kriegsausbruch. E10 um knapp 54 Cent. Inflationsbereinigt waren die Kraftstoffe in der Vergangenheit allerdings bereits teurer.
Für Autofahrer bedeutet die aktuelle Entwicklung Mehrkosten: Geht man von einem typischen Benziner mit einer Fahrleistung von etwa 800 Kilometern pro Monat und einem Durchschnittsverbrauch von 8 Litern auf 100 Kilometer aus, sind es mit den derzeitigen Preisen rechnerisch 34 Euro pro Monat mehr als vor Kriegsbeginn. Bei einem typischen Dieselfahrer mit 1.400 Kilometern und einem Verbrauch von 7 Litern auf 100 Kilometer sind es 69 Euro.
Angesichts der wieder stärker gestiegenen Preise ist in der Politik eine neue Debatte um weitere Entlastungen entbrannt. Grundsätzlich gibt es sowohl aus der Union als auch der SPD Vorschläge und Bekenntnisse dazu. Strittig ist allerdings, welche Maßnahmen umgesetzt werden sollen.
Große Spannbreite und vereinzelt mehr als 3 Euro
Der Preis für Rohöl ist typischerweise der wichtigste Faktor für Änderungen beim Spritpreis. Hinzu kommen aber auch andere Faktoren wie Transport- und Raffineriekapazitäten. Zudem ist der Preis für Diesel typischerweise krisenanfälliger - weswegen der Kraftstoff derzeit auch mehr kostet als Benzin, obwohl er niedriger besteuert wird.
Regional und je nach Art der Tankstelle können die Preise deutlich abweichen. Zudem schwankt der Preis im Tagesverlauf stark - nach dem Preissprung am Mittag sind die Kraftstoffe meist mehr als 20 Cent teurer als unmittelbar davor. Am Nachmittag fallen sie dann in der Regel rasch wieder, bis sie am späten Vormittag des nächsten Tages üblicherweise ihr Tagestief erreichen.
Nimmt man alles zusammen, ergeben sich große Spannen: Während auch am Mittwoch Superbenzin der günstigen Sorte E10 am späten Vormittag an besonders günstigen Tankstellen durchaus für kaum mehr als 2,10 Euro zu haben war, wurden kurz nach dem Preissprung um 12.00 Uhr an Autobahntankstellen für teures Premiumbenzin teilweise mehr als 3 Euro pro Liter verlangt./ruc/DP/stk
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Community Beiträge zu Öl (Brent) - 967740 - XC0009677409
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Es ist aber kein unaufhaltsamer Ölschock.
An den Terminbörsen wird noch um 109 Dollar für das Barrel Brent gefeilscht. Wer jedoch wissen will, wie viel die globale Maschinerie tatsächlich für ihren Antrieb bezahlt, darf nicht auf die Bildschirme der Spekulanten schauen. Er muss an die Verladeterminals blicken.
Dort ist die Illusion längst verflogen:
Der physische Notstand: Wer heute echtes Rohöl auf ein Schiff laden will, zahlt 122 Dollar für Dated Brent, 121 Dollar für omanisches Rohöl und bis zu 131 Dollar für Murban aus den Emiraten. Eine Prämie von über 20 Dollar auf das Papier-Future zeigt: Die Lager sind leer, und Raffinerien zahlen buchstäblich jeden Preis für die sofortige Lieferung.
Der Mitteldestillat-Kollaps: Der Aufschlag für leichte Qualitäten wie Murban ist kein Zufall. Es fehlt an Diesel. US-Diesel bricht mit über 6 Dollar pro Gallone alle historischen Marken. Zusammen mit Crack-Spreads von 80 bis 90 Dollar schlägt das veredelte Fass für die Realwirtschaft mit rund 200 Dollar zu Buche.
Die Entkopplung: Die Notenbanken starren auf Termin-Indizes, während die Logistikketten, die Bagger und die Traktoren bereits mit 200-Dollar-Energie betankt werden.
Ein Finanzsystem kann Kurse über Monate mit Derivaten und 0-DTE-Strukturen glätten. Es kann aber keinen Treibstoff herbeidrucken, der nicht raffiniert wurde.
Der Ölpreisschock und der Raffinerieschock haben fusioniert. Die Differenz zwischen 109 Dollar auf dem Papier und 131 Dollar an der Pier ist das Preisschild für den Realitätsverlust der Märkte.
mich verwundert wieso du davon ausgehst das russland auf westliche technologie angewiesen ist beim wiederaufbau der zerstörten energieinfrastruktur.