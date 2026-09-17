JEFFERIES stuft DIAGEO auf 'Buy'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Diageo mit einem Kursziel von 2200 Pence auf "Buy" belassen. Remy Cointreau sei momentan der klare Gewinner im Onlinehandel, schrieb Analyst Edqard Mundy am Mittwoch nach einem Gespräch mit einem Experten für den chinesischen Spirituosenmarkt. Diageo habe auf dem Papier das beste Angebot, sehr unterschiedliche Vertriebsstrukturen bremsten sie aber aus. Insgesamt dürfte sich der chinesische Markt nach einigen schwierigen Jahren nun erholen./ag/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2026 / 14:22 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2026 / 14:22 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,29 % und einem Kurs von 19,02EUR auf Tradegate (17. September 2026, 09:09 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Edward Mundy
Analysiertes Unternehmen: DIAGEO
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 22
Kursziel alt: 22
Währung: GBP
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Edward Mundy
Analysiertes Unternehmen: DIAGEO
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 22
Kursziel alt: 22
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Zeitrahmen: 12m
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