Nano One gibt Interimslösung für die Unternehmensführung während der krankheitsbedingten Abwesenheit des CEO bekannt

Vancouver (Kanada), den 16. September 2026 / IRW-Press / Nano One Materials Corp. (TSX: NANO) (OTC: NNOMF) (Frankfurt: LBMB) („Nano One“ oder das „Unternehmen“), gab heute bekannt, dass Alex Holmes, Vorstandsvorsitzender und Mitglied des Verwaltungsrats, vorübergehend aus gesundheitlichen Gründen eine Auszeit nehmen wird. Das Unternehmen geht davon aus, dass Herr Holmes in den kommenden Monaten wieder zurückkehren wird.

In Absprache mit Herrn Holmes hat der Verwaltungsrat Anthony Tse, den Verwaltungsratsvorsitzenden von Nano One, damit beauftragt, die Aufgaben des Chief Executive Officer vorübergehend zu übernehmen. Herr Tse wird gemeinsam mit der Geschäftsleitung den Geschäftsbetrieb überwachen und die Strategie des Unternehmens weiter umsetzen.

„Nano One verfügt über ein starkes und gut zusammenarbeitendes Managementteam, das sich auf die Verwirklichung der Unternehmensziele konzentriert. Anthony bringt bewährte Führungsqualitäten und eine erfolgreiche Unternehmenskarriere, fundierte Branchenerfahrung sowie umfassende Kenntnisse über Nano One mit, was während der Abwesenheit von Alex für eine stabile Führung sorgen wird“, sagte Lisa Skakun, Board Director und Vorsitzende des Ausschusses für Personal, Vergütung und Unternehmensführung. „Im Namen des Vorstands sind wir zuversichtlich, dass das Team die Strategie des Unternehmens weiter vorantreiben wird, und freuen uns auf die Rückkehr von Alex. Wir wünschen ihm eine schnelle Genesung.“

Über Nano One

Nano One Materials Corp. (Nano One) ist ein Prozesstechnologieunternehmen, das die Art und Weise revolutioniert, wie weltweit Kathodenaktivmaterialien (CAM) für Lithium-Ionen-Batterien hergestellt werden. Die Plattform von Nano One basiert auf einem Portfolio patentierter Verfahren, jahrzehntelangem Fertigungs-Know-how und modularen Anlagenkonzepten, die eine skalierbare, kostengünstige und genehmigungsfreundliche CAM-Produktion mit widerstandsfähigen Lieferketten ermöglichen. Die Technologie vermeidet Abwasser und Nebenprodukte, ermöglicht die Verwendung regional bezogener Rohstoffe und verringert die Anfälligkeit gegenüber Schwankungen in ausländischen Lieferketten.