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    Besonders beachtet!

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    Bilfinger Aktienkurs sinkt weiter - 17.09.2026

    Am 17.09.2026 ist die Bilfinger Aktie, bisher, um -23,91 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Bilfinger Aktie.

    Besonders beachtet! - Bilfinger Aktienkurs sinkt weiter - 17.09.2026
    Foto: Uwe Anspach - dpa

    Bilfinger ist ein Industriedienstleister für Chemie, Energie, Öl & Gas und Pharma. Kernleistungen: Engineering, Instandhaltung, Turnarounds, Effizienz- und Dekarbonisierungsprojekte. Starke Position in Europa, Fokus auf wiederkehrende Services. Wichtige Wettbewerber: Wood, Worley, SPIE, Technip Energies. USP: Kombination aus Engineering + Maintenance, breites Branchen-Know-how, Life-Cycle-Ansatz.

    Bilfinger Aktie: Der Blick auf Kurs und Kennzahlen am 17.09.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Bilfinger Aktie. Mit einer Performance von -23,91 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Bilfinger Aktie gibt einen Teil des gestrigen Gewinns von +0,87 % wieder ab und notiert heute bei 57,60. Ist der Ausverkauf schon übertrieben?

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    Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Bilfinger Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -33,04 % hinnehmen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Bilfinger Aktie damit um -30,35 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -27,11 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -47,54 % verloren.

    Bilfinger Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -30,35 %
    1 Monat -27,11 %
    3 Monate -33,04 %
    1 Jahr -39,66 %
    Stand: 17.09.2026, 09:29 Uhr

    Informationen zur Bilfinger Aktie

    Es gibt 38 Mio. Bilfinger Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,15 Mrd. € wert.

    Bilfinger schwer unter Druck wegen gesenkter Ziele


    Die Aktien von Bilfinger steuern wegen einer gesenkten Jahresprognose auf ein Tief seit fast eineinhalb Jahren zu. Weil die Entwicklung im zweiten Halbjahr bislang hinter den Erwartungen zurückbleibt, rechnet der Industriedienstleister nun mit …

    Gewinne erwartet nach US-Zinserhöhung


    Nach der erwartungsgemäßen Zinserhöhung der US-Notenbank Fed dürften die Anleger am Donnerstag bei deutschen Aktien zugreifen. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den Dax ein Plus von 0,4 Prozent …

    Almonty Industries, Internet Initiative & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Bilfinger

    ENI, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,10 %.

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    Ob sich ein Einstieg bei der Bilfinger Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Bilfinger Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    Bilfinger

    -21,80 %
    -30,35 %
    -27,11 %
    -33,04 %
    -39,66 %
    +112,09 %
    +119,15 %
    +131,67 %
    +26,03 %
    ISIN:DE0005909006WKN:590900
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    Markt Bote
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