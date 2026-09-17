Generac Holdings Aktie steigt zweistellig - 17.09.2026

Die Anleger von Generac Holdings dürfen sich über ein Kursplus von +33,36 % freuen. Die Aktie notiert aktuell bei 203,80€. Die Generac Holdings Aktie setzt ihren Lauf fort. Bereits am Vortag legte der Kurs um +0,77 % zu, heute kommt ein weiteres Plus von +33,36 % hinzu. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Generac Holdings ist ein US-Hersteller von Energie- und Notstromlösungen für Privat-, Gewerbe- und Industriekunden. Kernprodukte sind stationäre und mobile Generatoren, Energiespeicher, Microgrids und Steuerungssoftware. Starke Position im US-Residential-Backup-Markt. Wichtige Wettbewerber: Cummins, Caterpillar, Briggs & Stratton, Kohler. USP: breite Produktpalette, starke Marke im Heimbereich, wachsendes Angebot vernetzter Energielösungen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Generac Holdings in den letzten drei Monaten Verluste von -34,77 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Generac Holdings Aktie damit um -6,87 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -19,55 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +31,04 % gewonnen.

Der US 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,84 % geändert.

Generac Holdings Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -6,87 % 1 Monat -19,55 % 3 Monate -34,77 % 1 Jahr -3,53 %

Informationen zur Generac Holdings Aktie

Stand: 17.09.2026, 09:30 Uhr

Es gibt 59 Mio. Generac Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 12,03 Mrd.EUR € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Caterpillar, HONDA MOTOR und Co.

Caterpillar, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,46 %. HONDA MOTOR notiert im Plus, mit +1,47 %. Schneider Electric notiert im Plus, mit +1,50 %. Eaton legt um +1,84 % zu

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Ob sich ein Einstieg bei der Generac Holdings Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Generac Holdings Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.