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    Besonders beachtet!

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    Tesla Aktie legt zu - 17.09.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Tesla Aktie bisher um +1,57 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Tesla Aktie.

    Besonders beachtet! - Tesla Aktie legt zu - 17.09.2026
    Foto: Christophe Gateau - dpa

    Tesla entwickelt und produziert Elektrofahrzeuge, Energiespeicher und Solarlösungen, Ziel ist die Beschleunigung der Energiewende. Hauptprodukte: Model 3/Y/S/X, Cybertruck, Batteriespeicher (Powerwall, Megapack). Starke Marke, Technologiefokus, eigene Ladeinfrastruktur. Wichtige Konkurrenten: BYD, VW, Mercedes, BMW, Hyundai, Nio. Moats: Software/Autopilot, vertikale Integration, Supercharger-Netz.

    Tesla Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 17.09.2026

    Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von Tesla. Sie steigt um +1,57 % auf 317,00. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,02 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Tesla Aktie. Nach einem Plus von +1,02 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 317,00, mit einem Plus von +1,57 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

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    Der heutige Anstieg bei Tesla konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -9,68 % nicht vollständig ausgleichen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Tesla Aktie damit um -0,22 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,18 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Tesla einen Rückgang von -19,20 %.

    Tesla Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -0,22 %
    1 Monat +6,18 %
    3 Monate -9,68 %
    1 Jahr -11,41 %
    Stand: 17.09.2026, 09:36 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur Tesla Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um Teslas Bewertungsperspektiven: Zweifel an Sicherheit, Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit von FSD und Cybercab schwächen die Erwartung eines lukrativen Softwaregeschäfts. Auch der geringe Einsatz des Semi, zunehmender Druck durch europäische Elektroautohersteller, Berichte über Fahrzeugbrände sowie mögliche Verkaufspläne für das China-Werk werden als fundamentale Risiken für die Aktie gesehen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.

    Zur Tesla Diskussion

    Informationen zur Tesla Aktie

    Es gibt 4 Mrd. Tesla Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,25 Bil. € wert.

    US-Behörde nimmt sich Teslas Robotaxi vor


    Elon Musks Elektroautobauer Tesla hat Ärger mit der US-Verkehrsaufsicht nach dem Betriebsstart seines Robotaxis Cybercab ohne Lenkrad und Pedale. Die Behörde NHTSA verweist in einem Fragenkatalog unter anderem auf die Regel, dass Fahrzeuge im …

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    Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Tesla?

    Toyota, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,62 %. Volkswagen (VW) Vz notiert im Plus, mit +1,60 %. NIO notiert im Minus, mit -0,32 %.

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    Ob die Tesla Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Tesla Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Tesla

    +1,38 %
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    +30.119,68 %
    ISIN:US88160R1014WKN:A1CX3T
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