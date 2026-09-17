Generac hatte als KI-Profiteur noch absolut NIEMAND auf der Rechnung!

Um seine Rechenzentren gegen mögliche Versorgungsunterbrechungen zu wappnen, hat Hyperscaler Amazon , der in den kommenden Jahren dreistellige Milliardensummen in den Ausbau seiner KI-Infrastruktur investieren möchte, jetzt eine Aufsehen erregende Partnerschaft mit Generac geschlossen, das bislang kaum als KI-Profiteur in Erscheinung getreten ist.

Rechenzentren für KI-Anwendungen verschlingen nicht nur gigantische Mengen an Energie, sie stehen insbesondere in den USA auch vor dem Problem maroder Stromnetze. Vor allem bei Unwetterereignissen kommt es nicht selten zu flächendeckenden Stromausfällen. Deshalb setzen viele Betreiber verstärkt auf eine möglichst autarke, netzunabhängige Versorgung.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.



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Kundenstruktur dürfte sich nachhaltig verändern

Generac stellt eine ganze Reihe von Energieversorgungs- und Back-up-Systemen her. Dazu gehören vor allem Notstromaggregate, Batterie- und Solarspeicher. Das Unternehmen bediente bislang vor allem den Markt für private Kundinnen und Kunden sowie kleine und mittlere Gewerbe. Für industrielle Kunden ist ein Dieselgenerator mit 3,25 Megawatt Leistung das bislang leistungsstärkste Produkt.

Solche Geräte kommen zum Beispiel beim Betrieb von kleinräumigen Stromnetzen, sogenannten Micro Grids, sowie als Back-up für kritische Infrastruktur, wie Krankenhäuser, zum Einsatz.

Milliardenerlöse durch Generatorenverkäufe

Nach dem Willen von Amazon und Generac soll sich das Geschäftsmodell von Generac in den kommenden Jahren gründlich ändern. Die beiden Unternehmen haben am späten Mittwochabend eine strategische Partnerschaft sowie langfristige Liefervereinbarungen bekannt gegeben.

In deren Rahmen soll Generac in den Geschäftsjahren 2027 und 2028 Generatoren zur Stromerzeugung im Wert von 2,4 Milliarden US-Dollar liefern. Darüber hinaus könnten Generac in den kommenden Jahren sogar Erlöse von bis zu 8 Milliarden US-Dollar zu kommen.

Damit dürfte sich der Fokus von Generac vom stark zyklischen Endverbrauchergeschäft hin zum Geschäft mit Rechenzentren verschieben, wodurch das Unternehmen stärker zu einem KI-Profiteur wird. Die Generatoren sollen als Back-up bei Versorgungsunterbrechungen zum Einsatz kommen.

Amazon wird zum Ankerinvestor von Generac

Die Vereinbarung sieht aber nicht nur vertragliche, sondern auch Beteiligungsverpflichtungen vor. Um die Auslieferung und vor allem die für die Herstellung geforderte Ausweitung der Produktionskapazitäten zu finanzieren, hat Amazon 1,69 Millionen Generac-Aktien zu einem Preis von knapp 201 US-Dollar gezeichnet, wodurch Generac rund 3,4 Milliarden US-Dollar zukommen.

Davon wurden rund 308.000 umgehend gezeichnet, die übrigen Anteile sollen im Zusammenhang mit der Auslieferung von Komponenten eingelöst werden. Als Verfallsdatum der Zeichnungsverpflichtung wurde der 16. September 2033 vereinbart. Dadurch wird Amazon nicht nur zum Kunden, sondern auch zum Anteilseigner an Generac und einem strategischen Investor.

Aktie mit gigantischem Satz nach oben

In der US-Nachbörse war die Freude über die Vereinbarung grenzenlos. Generac-Anteile legten nach einem zuvor kaum bewegten Handelstag aus dem Stand über 25 Prozent zu und konnten ihre Gewinne bis zum Ende des erweiterten Handels auf rund ein Drittel vergrößern. Am Donnerstagmorgen standen mit +34 Prozent sogar noch höhere Zugewinne zu Buche. Damit steuert Generac auf einen der besten Handelstage der Unternehmensgeschichte zu.

Die charttechnisch zuletzt äußerst angespannte Situation mit einer scharfen Korrektur, Notierungen unterhalb der gleitenden Durchschnitte sowie ein Death Cross als Verkaufssignal löst sich damit schlagartig in Luft auf. Generac notiert jetzt wieder mit bequemen Abstand sowohl über der 50- als auch der 200-Tage-Linie und hat damit die Chance darauf, den im vergangenen Jahr gestarteten Aufwärtstrend fortzusetzen.

Fazit: Neue Bewertungslogik gefordert

Mit Blick auf die Unternehmensbewertung handelte Generac vor dem Deal mit einem KGVe 2026 von knapp 18, das damit um rund 21 Prozent unter dem 5-Jahres-Mittel von 22,7 lag. Auch bei anderen Kennziffern bestanden Abschläge zwischen 18 und 33 Prozent. Damit ist die Aktie über Nacht zu ihrer historischen Bewertungsnorm zurückgekehrt.

Ausgehend vom neuen Kursniveau dürfte angesichts der stark verbesserten Wachstumsaussichten, insbesondere auch mit Blick auf höhere Unternehmensmargen, weiteres Aufwärtspotenzial bestehen, da eine Beschleunigung der Geschäftsdynamik noch eingepreist werden muss. Möglicherweise steht die Aktie daher erst am Anfang einer neuen, langfristigen Aufwärtsbewegung.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion





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