Allianz: Top-KGV, Traumdividende – doch Anleger verkennen dieses Existenzrisiko!

Hinzu kommt: Die Allianz zahlte im Mai 2026 (für das Geschäftsjahr 2025) eine Dividende von 17,10 Euro je Aktie. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einem Plus von 11 Prozent. Die Dividendenrendite lag bei starken 4,38 Prozent.

Die Allianz-Aktie gilt unter vielen deutschen Anlegern als eine Traum-Aktie: So liegt das Kursgewinnverhältnis (KGV) für 2026 bei recht bescheidenen 14,6. Für einen der größten und führenden Versicherungskonzerne der Welt ist das top.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auch die Kursgewinne können sich sehen lassen. Innerhalb von fünf Jahren hat sich der Kurs der Aktie mehr als verdoppelt. Es kam zu einem Kursplus von 135 Prozent.

Allerdings rät eine knappe Mehrheit der Analysten laut Daten von S&P Global Market Intelligence zum Halten der Aktie. Sieben von 16 Analysten empfehlen das Halten, sechs das Kaufen und drei das Verkaufen der Aktie. Das mittlere Kursziel liegt mit 441,08 Euro knapp zwei Prozent unter dem aktuellen Kurs.

Günther Thallinger warnte: Eine Welt in Flammen ist nicht versicherbar

Für die Allianz entwickelt sich der Klimawandel zu einem strukturellen Risiko. Vorstandsmitglied Günther Thallinger warnt sogar vor einer existenziellen Gefahr für das Versicherungsgeschäft, sollte die Zahl der Extremwetterereignisse weiter zunehmen.

"Wir nähern uns schnell Temperaturniveaus – 1,5 °C, 2 °C, 3 °C –, bei denen Versicherer viele Risiken nicht mehr abdecken können", warnte Thallinger bereits im April 2025.

Waldbrände 2026 in Griechenland (Bildnachweis: picture alliance / Anadolu | Costas Baltas)

Hitze, Stürme und Überschwemmungen bringen traditionelle Risikomodelle zunehmend an ihre Grenzen. Bestimmte Gefahren könnten künftig kaum noch zu vertretbaren Konditionen abgesichert werden. Im schlimmsten Fall drohen ganze Regionen unversicherbar zu werden.

Die Allianz reagiert darauf, indem sie ihre Kunden stärker bei Schutz- und Anpassungsmaßnahmen unterstützt. Nur wer seine Risiken ausreichend reduziert, wird langfristig noch Versicherungsschutz erhalten. Welche Branchen besonders gefährdet sind, ließ Thalinger offen.

Nach Einschätzung des Allianz-Vorstands kann das Geschäftsmodell nur dauerhaft funktionieren, wenn weltweit Netto-Null-Emissionen erreicht werden. Doch politischer Widerstand in den USA und wachsende Sorgen um die Energiesicherheit in Europa erschweren diesen Weg.

Für die Allianz-Aktie bedeutet das zunächst kein akutes Gewinnrisiko, jedoch eine langfristige Bedrohung. Solange die operativen Zahlen überzeugen, wird das Thema an der Börse kaum beachtet. Werden jedoch immer mehr Regionen unversicherbar, gerät der Kern des Geschäftsmodells unter Druck.

Starke ESG-Bewertungen für die Allianz

Wie ernst die Allianz die Themen Klimaschutz und Nachhaltigkeit nimmt, zeigt sich auch in ihrer ESG-Strategie. Bei führenden Nachhaltigkeits-Ratingagenturen erzielt die Allianz sehr gute Bewertungen.

MSCI vergibt für die Allianz das Spitzenrating AAA auf einer Skala von AAA bis CCC. Damit bescheinigt die Agentur dem Konzern einen besonders guten Umgang mit wesentlichen ESG-Risiken und -Chancen.

Auch bei anderen Anbietern schneidet die Allianz überzeugend ab. S&P Global bewertet den Versicherer mit einem ESG-Score von 78 Punkten (Stand: März 2026). Bei ISS ESG erreicht das Unternehmen den begehrten Status "Prime".

Für nachhaltig orientierte Anleger sind diese Bewertungen ein Pluspunkt. Sie dürfen jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass selbst ein sehr guter ESG-Score die finanziellen Folgen des Klimawandels nicht beseitigt. Die Ratings bewerten vor allem den Umgang mit den Risiken – nicht deren Verschwinden.

Teste SMARTBROKER+ und überzeug dich selbst Eröffne im September dein Depot, führe 5 Trades aus und sichere dir 50 € Prämie. Wenn du zusätzlich Depotvolumen mitbringst, sind bis zu 120 € möglich. Eröffne im September dein Depot, führe 5 Trades aus und sichere dir 50 € Prämie. Wenn du zusätzlich Depotvolumen mitbringst, sind bis zu 120 € möglich. → Jetzt testen



Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion





KI braucht Strom – 5 Aktien für den Energie-Boom! Jetzt Report kostenlos herunterladen!