KI außer Kontrolle: Wie gefährlich ist die Superintelligenz?

Momentan pumpen US-amerikanische Tech-Unternehmen dreistellige Milliarden Beträge in den Ausbau und die Entwicklung von KI.

Ausgerechnet die führenden Entwickler Künstlicher Intelligenz treten auf die Bremse: Was bedeutet das für den Kapitalmarkt?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Alphabet beispielsweise geht mit einem Volumen von rund 900 Milliarden US-Dollar und bindenen Verträgen bis 2054 in die Entwicklung. Amazon betreibt gleich ein eigenes Atomkraftwerk neben seinem Rechenzentrum. Das alles heißt einfach nur: Die Big-Tech setzt alles auf eine Karte und die heißt: Künstliche Intelligenz.

Und ausgerechnet jetzt, da die Sorgen der Anleger angesichts steigender Anleiherenditen und dem hohen Zinsumfeld das kurzfristige Vertrauen in den KI-Trade weiter erschüttern, kommt der Warnschuss aus den Reihen führender KI-Entwickler.

Wie ist das einzuordnen? Ist es wirklich die sogenannte Superintelligenz, die nicht mehr beherrschbar sein wird?

Wir sprechen in der neuen Folge von Börse, Baby! über OpenAI, Anthropic, Superintelligenz, Cyberangriffe, den internationalen KI-Wettlauf und die Auswirkungen auf die Börse.

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