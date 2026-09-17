SDAX-HV-Reden: Warum Anleger oft nur Bahnhof verstehen
Wie verständlich, positiv und nahbar sprechen SDAX-Unternehmen mit ihren Anlegern? Eine neue Analyse zeigt: Zwischen Klartext und Fachchinesisch liegen Welten.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Kirchhoff Consult analysierte 30 veröffentlichte Hauptversammlungsreden von SDAX-Unternehmen und verglich sie mit den Reden der Deutschen Telekom und Siemens Energy.
- Die SDAX-Reden sind im Durchschnitt schwer verständlich: Der Flesch-Index liegt bei 44,3, während die Referenzreden Werte von über 70 erreichen. Besonders gut schneiden Deutz, Deutsche Beteiligungs AG und Deutsche EuroShop ab.
- SDAX-Reden enthalten durchschnittlich 16 Wörter pro Satz; die Deutsche Telekom kommt auf 5,6 und Siemens Energy auf 11,0 Wörter.
- Inhaltlich dominieren in den SDAX-Reden Finanzen, Finanzierung und Kapitalmarkt mit rund 26 %, gefolgt von Strategie und Geschäftsmodell mit 23,8 %.
- Das Kapitalmarkt-Sentiment der SDAX-Reden ist überwiegend neutral und erreicht durchschnittlich +28,9; die Referenzreden liegen mit +72 (Deutsche Telekom) und +82 (Siemens Energy) deutlich höher.
- Die SDAX-Reden sind zu 91,1 % aktiv formuliert und enthalten durchschnittlich 3,8 % Fachbegriffe. Hohe emotionale Resonanz zeigen unter anderem Drägerwerk, Dürr und Vossloh – vor allem durch konkrete Geschichten, Leitmotive und eine erkennbare Unternehmensidentität.
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